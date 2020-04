CONCAPA, en 'La Tarde': "No vemos qué medidas positivas sacamos de que en julio estén abiertos los centros"

Educación ha anunciado este miércoles que el curso escolar no se alargará más allá de junio y que los colegios podrán realizar actividades de refuerzo durante el verano. Para valorar estas medidas, ‘La Tarde’ ha reunido a Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, y Sonia García, portavoz de ANPE.

“La matización de todas estas normas tiene que venir ahora. Ahora se nos tiene que comunicar y consensuarse de qué manera va a proceder cada Comunidad Autónoma. El que no sea un aprobado general nos genera alegría, porque cómo se iba a valorar si no ese esfuerzo hecho por familia, profesorado y alumnos”, apuntan desde CONCAPA.

“Se tiene que evaluar este trimestre. Es un grave error hablar del aprobado general: si les dices eso, muchos de los alumnos cerrarán el libro o el ordenador y no volverán a coger ningún contenido o asignatura hasta el 1 de septiembre. Es un error dar este mensaje a los alumnos”, expone, por otro lado, ANPE.

Desde CONCAPA también se valora que haya criterios de evaluación más flexibles, como una evaluación continua: “Este tercer trimestre, por esa excepcionalidad de la situación que vivimos… ¿Cómo vamos a poder valorar ese esfuerzo? Encima de la mesa, tenemos que puedan servir las dos primeras evaluaciones para dar una idea de cómo va el curso. Y que este período de refuerzo pueda ser la evaluación continua para que nadie se quede atrás y todos puedan promocionar, pero con esas condiciones de esfuerzo y trabajo bien hecho”.

Sonia García considera que el curso escolar tiene que terminar el 30 de junio, ya que en julio “el profesorado tiene que hacer toda la parte burocrática para terminar el curso y, por otra parte, organizar el nuevo curso escolar, en el que habrá que integrar clases de refuerzo y desdobles”. Siempre y cuando las actividades no sean lectivas, en ANPE aplauden que los centros educativos abran en verano.

Una visión que no se comparte del todo en CONCAPA. “No hemos visto qué medidas positivas sacamos de que en julio estén abiertos los centros. Después de salir del confinamiento, lo que necesitamos es que el estrés que pueden sufrir profesores, alumnos y familias desaparezca. Lo que sí vemos positivo es que a día de hoy no tenemos un calendario escolar para el curso que viene: tendríamos que empezar a trabajar en él. Hay que incorporar parte de todo lo que no se ha podido dar en este trimestre”, sentencia Pedro José Caballero.