Con la subida de la inflación, ¿cuál es la mejor forma para invertir tu dinero?

La inflación provoca que cada vez nuestro dinero vale menos. Y sucede lo mismo con el dinero que tenemos ahorrado. Ocurre con esas pequeñas inversiones en Bolsa, con ese 'colchoncito' que has recogido en la pandemia. La situación económica es crítica. Entonces, qué hacemos ¿movemos el dinero? ¿lo dejamos quieto? Nos ayuda a resolver estas cuestiones Fernando Trías de Bes, nuestro economista de bolsillo en 'La Tarde'.

Lo primero, dejar claro que los ahorros no corren riesgo por la guerra. Otra cosa es que estemos perdiendo dinero y que esté rindiendo mucho menos. Si hay gente que tiene dinero en la cuenta corriente, ¿qué le decimos?

"En un banco español, nuestro dinero no corre riesgo de perderse ni por una exposición al mercado ruso. Pero ojo, hay sucursales en Reino Unido que tienen deuda pública rusa o que están expuestos a la economía rusa. Pero no es el caso del sector financiero español donde no hay exposición a esta economía y hay una garantía importantísima que es el BCE". Además, Trías de Bes ha asegurado que "cada persona tiene garantizado que aunque hubiese una debacle bancaria, en España dentro del sistema bancario europeo tenemos una cobertura por cada titular. Por tanto, no tiene que haber preocupación por ello".

A la segunda cuestión, el dinero en cuenta corriente "ni ha estado rindiendo ni va a rendir mucho. Esto es una realidad. El dinero en cuenta va perdiendo poder adquisitivo. Lo que antes perdías en 7 años ahora lo pierdes en uno. Hay mucha más gente de la que se piensa que tiene dinero en Bolsa. En Bolsa, si estás de manera consciente y voluntaria aquí hay dos formas: especulando e invirtiendo. Hay mucha gente que está en bolsa para especular. Es decir, gente que incluso dentro del mismo día entra y sale de Bolsa a ver si pellizca, 10, 20 o 100 euros".

Por tanto, "no te queda otra que asumir riesgos y eso significa que lo que compres puede subir o puede bajar. El dinero hay que invertirlo. No especularlo". Estas son algunas de las claves que nos ha dado este experto económico en 'La Tarde'.