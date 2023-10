Un experto en Derecho analiza en La Tarde cómo neutralizar las 'fake news' en tiempos de guerra

Seguro que has escuchado muchas veces la frase: «Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad». Quien la pronunció no fue otro que Göbbels, el responsable de propaganda del Partido Nazi durante la II Guerra Mundial. Hoy más que nunca, en plena escalada de la guerra entre Israel y Hamás, cobra mucho sentido. Nos referimos a cómo las falsas noticias, e incluso, imágenes, que continuamente recibimos a través de Facebook, Twitter, ahora X, e incluso Tik Tok, nos manipulan y hacen su particular guerra en internet, al margen del terreno de fuego.

Ambas partes han recurrido a las redes sociales para entablar una guerra de información, con numerosas publicaciones y afirmaciones que en realidad son engañosas.

En las últimas horas la Comisión Europea le ha pedido a Meta (Facebook) que especifique cómo va a evitar la difusión de contenido falso sobre el conflicto. Una petición que también ha trasladado a “X”, y a “Tik Tok”. De no poner remedio, las plataformas se podrían enfrentar a importantes sanciones. Esto que estamos viviendo no es nuevo, lo vimos ya en la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora lo revivimos con el conflicto entre Israel y Gaza.

Esto nos lleva a preguntarnos ¿Cómo nos podemos proteger frente a las noticias falsas, lo que llamamos “fake news”?, ¿Quién decide qué es verdad y qué es mentira? El consumo de noticias rápidas, así como nuestro propio sesgo, no ayudan para nada a acercarnos a la verdad. Hoy, en 'La Tarde' de COPE, hemos querido arrojar un poco de luz sobre este asunto y hemos contado con nuestro columnista y colaborador, Daniel Gascón. Daniel, se ha mostrado optimista ante este tema a pesar de toda la desinformación que existe. Circula rápido pero, tal y como ha dicho nuestro colaborador, también se desmonta muy rápido.









Los cuarenta bebés de los kibutz

Para investigar más a fondo sobre este tema, hemos hablado con Borja Adsuaga, abogado experto en derecho y estrategia digital. La última polémica ha sido la del presidente de E.E.U.U, Joe Biden, cuando habló de los cuarenta bebés asesinados en los kibutz. Al poco, tuvo que salir al paso la Casa Blanca y reconocer que ni el presidente, ni ningún funcionario de presidencia habían visto esas imágenes. Esto ya son palabras mayores. Borja nos ha recomendado que es imprescindible contrastar la información con varias fuentes, de otra manera, nunca obtendremos ninguna verdad.

El coto a la desinformación que ha interpuesto la Unión Europea supone una enorme pérdida de dinero para las redes sociales. Sin embargo, Borja nos ha contado que la estrategia parece una 'pose de cara a la galería' pues, para saber si las noticias son falsas o no, es necesario que alguien las denuncie estableciendo qué es un bulo o un contenido ilegal, y , es esto lo más difícil del asunto: averiguar entre tanta información y noticias, qué es verdad y que no lo es.