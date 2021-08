¿Cómo darte cuenta de que te está dando un golpe de calor? Estos son los síntomas

La llegada de esta ola de calor puede pillar de imprevisto a muchas personas. Las altas temperaturas pueden convertirse en un problema para la salud de las personas y hay que saber reaccionar ante un hipotético golpe de calor. Gonzalo Ibáñez, jefe de Urgencias del Hospital Río Carrión de Palencia, ha explicado en 'La Tarde' algunos consejos para prevenir esto.

"Evidentemente el golpe de calor es una respuesta fisiológica del cuerpo. Se pueden notar calambres por pérdida de sales, un agotamiento general por deshidratación. Nauseas, vómitos... Los síntomas son estos, además de tener la piel caliente y enrojecida. Lo más grave es una inestabilidad o mareo que puede derivar en convulsiones" explica.

"Yo recomiendo siempre no tomar alcohol, no tener exposición directa al sol en las horas más calurosas, no comer excesivamente. Evidentemente, tienes que tener un poco de cabeza y saber que la protección y la hidratación es muy importante. Hay que ser cuidadoso con niños y ancianos por un tema fisiológico" comenta

En el caso de los ancianos, ha comentado el doctor Ibáñez, tienen que beber más líquidos aunque no se tenga sed. Además también ha añadido que, evidentemente, hay que intentar evitar esas horas de máximo calor.

