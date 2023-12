La ciencia aclara qué se produce a nivel químico cuando un perro mira a los ojos a su dueño: ¿Le reconoce?

En España hay casi 7 millones de perros registrados y son cada vez más las personas que adoptan a una mascota y, en muchos casos, creen saber qué piensa cada uno de los animales con los que conviven. Hay quien, incluso, cree que les habla con la mirada. Pero, ¿es realmente cierto? La ciencia ha explicado, a través de un estudio publicado en la revista Science, qué se produce a nivel químico cuando un perro mira a los ojos a su cuidador y si realmente lo reconocen.

Para ilustrarlo, un caso real en La Tarde: una familia de Cotobade, en Pontevedra, que acaba de encontrar a su perro desaparecido de su finca dos años atrás. El perro desapareció una mañana sin dejar rastro y la familia lo estuvo buscando desesperadamente poniendo anuncios en la zona y avisos en las redes sociales, pero no tuvieron suerte. Hasta hoy.









El milagro que hizo que Isabel encontrara a su perro



Isabel, es hermana del propietario de Clay, que despareció hace dos años y medio, como cuenta en La Tarde: “Nosotros vivimos en un pueblo y nuestra casa está pegada al monte. Le tenemos suelto por la finca, lo que pasa que a veces sale, alguien debería verle y se lo llevó, o porque les gustó o porque pensaría que estaba perdido, cosa que es rara. Pero no le teníamos el chip puesto, fallo nuestro”, reconoce.

Clay es un perro de la raza border collie, pero de color blanco y canela que suele ser el menos común y la familia piensa alguien se lo llevó porque Clay andaba suelto por la finca y siempre regresaba. Hasta el 23 de marzo de 2021, que no volvió. Entonces comenzó la búsqueda a través de Facebook y protectoras: “lo buscamos por el monte por si algún animal lo había atacado, pero no lo encontramos. Ya pensamos que el animal estaba muerto y no le íbamos a encontrar”.









Lo increíblemente extraordinario de esta historia es que este peludo de color blanco y canela, que tenía 6 años cuando desapareció de la finca familiar, ahora con 8, ha aparecido en Gondomár, una localidad que se encuentra a 40 minutos en coche por autopista, y gracias a una chica que se llama Lucía, que se fijó que llevaba varios días por allí y todo el mundo le decía que había un señor que le daba de comer, pero que no era suyo.

“Supongo que el perro no quería estar con quien se había ido, habría intentado escaparse y por eso estaba abandonado. Estaba lleno de garrapatas y nudos. Lucía lo llevó al veterinario, vio que no tenía chip y lo puso en una página de perros abandonados de Vigo, y ahí es donde lo vi”, cuenta Isabel en COPE. “Lo vi por casualidad. Me puse a ver el Facebook y, de repente, me sale la foto del perro. Pasé de pensar que estaba muerto a ver comentarios de si tenía dueño, si alguien lo sabía. Nos pusimos nerviosos a buscarlo hasta que localizamos a la chica. Nos dijo que teníamos que demostrar que era nuestro el perro, que ya le había llamado otra persona, y le mandamos fotos de cachorro, además de que le enseñamos que tenía una lesión de lo que le habíamos operado. Tras enseñarle todas las fotos se dio cuenta de que los dueños éramos nosotros”.

Cuando Isabel vió a Clay al otro lado de la pantalla.. no podía contener la emoción porque ya no contaban con volver a verlo después de tanto tiempo. Dos años es mucho tiempo, aunque no para Clay. En cuanto Clay se reunió con Severino y su padre echó a correr como un loco hacia ellos: “Cuando estaban viniendo a lo lejos, mi padre le llamó y el perro le reconoció, se echó a correr, se echaba al suelo, le saltaba encima... El perro pensó que al fin llegaba a su casa”.









Qué ocurre cuando un perro mira a los ojos a su dueño



¿Qué ocurrió en ese momento especial entre el padre de Isabel y Clay? ¿Realmente el perro reconoce a su dueño? Ahora, según un estudio publicado en la revista Science los perros desprenden oxitocina cuando nos miran a los ojos. Álvaro Arévalo, veterinario y etólogo explica que, si bien es cierto que no se puede atribuir el vínculo únicamente a la oxitocina, lo que dice el estudio es que cuando el perro mira a un humano a los ojos, “se produce un aumento de la oxitocina en ambos individuos, lo que está implicada en el cuidado maternal y actúa en órganos diana como la glándula mamaria para la lactación o en el parto en el útero”.

Confirma el experto que los perros sí que tienen memoria ,“y muy buena”. “Lo que no tiene es capacidad de lenguaje y no reflexiona sobre acontecimientos de tiempo atrás”. Y en lo que se refiere a vínculos, Arévalo asegura que sí que lo almacena, no tanto por el aspecto, sino por el olor. “En mi trabajo, cuando se pierde un perro y viene la familia a recuperarlo, la familia lo llama y el animal va porque le llevo yo, pero el cambio se produce cuando les huele, y eso se mantiene muchísimo en el tiempo”, concluye.

Por su parte, Sandra Martínez, neuropsicóloga y presidenta de la Fundación Neuron, subraya que la oxitocina lo que hace es “facilitar a nivel neurológico que se establezcan las redes neuronales para formar el apego o vínculo emocional, y eso se produce entre especies”. “Normalmente se encuentra entre mamíferos, aunque hay casos de pájaros”, matiza

Martínez no achaca ese vínculo completamente a la mirada, sino que cuando establecemos una relación de apego entre madre y cría, o animal y humano, “lo que se establece es una regulación de determinados neurotransmisores, la respuesta de la amígdala a determinadas situaciones sociales que no son frecuentes, y favorece el acercamiento”.