Charo, una enfermera de Alfafar, a Pilar García Muñiz: "El miércoles estábamos en shock, no podíamos ni llorar"

"El miércoles por la mañana empezamos a dar una vuelta por las calles. Teníamos miedo de que a nuestros seres más queridos les hubiera pasado algo." Es el testimonio de Charo, una enfermera que tuvo que salir de su casa, en Alfafar, al ayudar a sus vecinos al día siguiente de la riada. "Fue desesperante porque no teníamos acceso al centro de salud". Junto con dos enfermeras más, se dirigieron hacia el centro médico del pueblo pero se lo encontraron inaccesible y con un metro de agua en su interior. En ese momento se coordinaron con la Policía y, con un botiquín, empezaron a atender a todos los que necesitaran su ayuda.

"Mi madre se está ahogando"

"Había gente que no tenía oxigeno. “Mi madre se está ahogando”, me decían. Les pedíamos que no se movieran, que no hablaran para ahorrar el máximo de oxigeno posible". Charo tuvo que lidiar con situaciones que jamás, ni ella misma, pensaba que se iba a encontrar, sobre todo, por las condiciones. Hicieron atención domiciliaria. "Nos encontramos con una mujer, que estaba al lado de su madre fallecida con un mueble encima". La enfermera le ha contado a Pilar García Muñiz que el miércoles "estaban en shock, que no podían ni llorar".

Vecinos y voluntarios limpian Alfafar

"Estábamos 3 enfermeras tomando decisiones que no nos correspondían"

La situación mejoró ligeramente con el paso de las horas. Finalmente, Charo y las demás enfermeras que ayudaban, pudieron acceder al centro médico de Alfafar y poder disponer de más material conveniente para la situación. Además, los vecinos, con sus tractores, abrieron paso para que la circulación fuera la adecuada. Además, ha asegurado que "vinieron médicos residentes y no se lo pensaron, vinieron a ayudar. En ese momento nos pusimos a llorar. Estábamos 3 enfermeras tomando decisiones que no nos correspondían. Teníamos miedo"

Charo le ha asegurado a Pilar García Muñiz que "es inevitable no quedarse tocado con esto, confías en que las estructuras están preparadas para este tipo de eventos, pero no es así. Además, ha recomendado que, para hacer las limpiezas hay que ir con todo el cuerpo tapado, botas, guantes y mascarillas. Porque ha asegurado que ha visto hasta una paciente con una mordedura de rata en el pie". Y, finalmente ha reflexionado: Tengo la esperanza de que nunca jamás vuelva a suceder este abandono y que los protocolos actúen mejor a partir de ahora"