El cambio que debería haber hecho Beatriz para no pagar 800 euros de gas: "Lo avisamos hace meses"

Beatriz González y su marido tiene 3 hijos, viven en Valdemoro y este mes han pagado casi 800 euros en la factura del gas, el doble que en el mismo mes del año pasado, como cuenta en La Tarde. Y es que esta mujer no hice un cambio en su tarifa del gas que debería haber realizado previamente para no encontrarse en esta situación, como explica en COPE Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

A lo mejor eres de los que no ha conseguido superar a estas alturas el susto de la factura de gas correspondiente a los primeros meses de frío en los que no ha quedado otra que poner la calefacción. Algunas familias se están quejando de que les ha llegado facturas que son cinco veces superiores a las del año pasado. Esto ha pasado también porque en su momento no supieron pasarse a la tarifa regulada, cuando pagaban 150 euros en 2021 por el mismo período de facturación ahora están recibiendo facturas de 500 o 600 euros.









El drama de Beatriz: el gas el doble de caro que en 2022



La familia de Beatriz González tiene 3 hijos y vive en Valdemoro. En febrero le llegó una factura correspondiente al período del 17 de noviembre al 18 de enero y por valor de 744 euros. “Todavía tenemos el susto en el cuerpo, y dando gracias porque tenemos el fraccionamiento que permite hacer Iberdrola, pero nos va a tocar pagar a final de año”.

Pero, ¿sabe si estás en el mercado libre o regulado?: “Sé que estoy en el mercado libre pero me ha costado verlo porque en la factura no aparece claro, como sí aparece en el de la luz, ni tampoco sabían decirnos cómo hacerlo para pasarnos a la regulado. Además, nos denegaron la ayuda de septiembre del Gobierno de 80 euros porque no están tomando en cuenta el número de hijos, sólo tienen en cuenta el salario”, explica a Pilar Cisneros.

“El año pasado por estas fechas pagamos 400 euros”, comenta. Y es que el consumo de Beatriz, de 2021 hasta 2023, ha ido bajando, han hecho todo lo posible por ahorrar.









El cambio que debería haber hecho con la factura



Por su parte Enrique García, portavoz de la OCU, recuerda que ya hace meses que advirtieron a los usuarios de que deberían cambiar la tarifa a regulada: “O no pudieron o no supieron o no quisieron, pero yo descarto el que no quisieran, porque nadie que le multipliquen por cuatro la factura del gas”, comenta. “Está claro que lo veníamos diciendo de forma muy clara: hay que pasarse a la Tarifa de Último Recurso, que tiene un mecanismo por el que está limitada la subida del precio del gas, lo que hace que la factura no suba como en el mercado libre”, recuerda.

Sobre la dificultad de Beatriz para saber, a través de su factura, qué tipo de factura tiene, García recuerda que “las empresas tienen la obligación de comunicar de forma clara y transparente la subida de precios, porque cualquier consumidor que le digan que le van a multiplicar por 2 o por 3 su precio no va a aceptar tranquilamente, pero se ve que hay millones que sí han aceptado, y es porque no se han dado cuenta”.

“Algo falla en este mecanismo de transparencia de comunicación de precios. Otra cuestión es que no sabían en qué mercado están, y eso no es fácil de saber si estás en el libre o regulado, según cifras de la CNMC aproximadamente el 74% de los consumidores no sabe la diferencia”, concluye.