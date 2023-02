7 de cada 10 españoles no ahorran para la jubilación: ingresos escasos y otros gastos, los principales motivos

La mayoría de los españoles no estamos preparados para la jubilación. 7 de cada 10 no consiguen ahorrar ni tener un plan de pensiones. El principal motivo es tener que hacer frente a otros gastos o no tener los ingresos suficientes para tener capacidad de ahorro.

Teniendo en cuenta que actualmente tenemos en España 10 millones de pensionistas y que para 2050, con la jubilación de la generación 'baby boom', solo habrá 134 cotizantes por cada 100 pensionistas, es evidente que hay un problema. Según un estudio de la OCU, una gran mayoría de españoles considera que la jubilación queda todavía muy lejos y no se preparan para ello. Así lo reconocen 7 de cada 10 personas menores de 65 años. Un 20% dice que tiene otros gastos más urgentes, otro 20% considera que no gana lo suficiente para poder ahorrar, y un 19% reconoce que no sabe cómo prepararse para cuando llegue ese momento.

Otros datos que llaman bastante la atención de este estudio es que un 15% cree que con la pensión pública que van a recibir tendrán suficiente, y otro 15% se considera joven para preocuparse por este tema. "Esto es como cuando tienes que prepararte para un examen, que faltan todavía tres meses, pero me pongo la última semana. Con las pensiones es lo mismo", compara el economista de cabecera en 'La Tarde', Fernando Trías de Bes.



El economista ha indicado que nunca es demasiado pronto para comenzar la hucha para la jubilación. "Cuando empiezas con mucho tiempo la preparación de la jubilación puedes llegar a lograr que apenas se note. Cuanto más tardes, más minutos tendrás que estudiar las semanas finales", siguiendo con el símil del examen. Trías de Bes admite que establecer el momento en el que ponerse a ahorrar no es lo más importante, "la cuestión es que cuanto antes te pongas, menos habrás de aportar cada mes"

El economista considera que en cuanto al ahorro hay dos Españas. Hay un buen porcentaje de españoles que, en ocasiones "ha llegado al 35 o 40%", que no es capaz de ahorrar de manera sistemática, es decir, una pequeña cantidad constante todos los meses. "Pero también hay gente que no quiere", apunta Trías de Bes, que además declara que este suele ser el tercer motivo que argumentan las personas cuando se les pregunta en encuestas la razón por la que no ahorran.