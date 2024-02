¿Ir borracho agrava o exime en una violación?: "Prácticamente ocurre en todos los casos"

El caso de Dani Alves ha reabierto viejas polémicas. En este juicio tan mediático, el que fuese futbolista del FC Barcelona ha insistido en su inocencia y en que el sexo entre ambos fue consentido. Sin embargo, incluye un detalle que no es nuevo en este tipo de casos: el alcohol. Esta estrategia de la defensa es algo muy habitual en este tipo de casos ya que se considera un atenuante. Pero, ¿realmente esto es cierto?

La clave está en el Código Penal, concretamente en los artículos 20 y 21. "La regulación actual regula como eximiente la intoxicación plena, ya proceda del alcohol o de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, condicionándola. Asimismo en el artículo 21.2 se regula como atenuante 'la de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2 del artículo anterior' (entre ellas bebidas alcohólicas), esto exige una relación entre el delito cometido y aquella adicción, de modo que se configura por la incidencia de la adicción en la motivación de la conducta criminal en cuanto realizada 'a causa de aquella'".

Esto se traduce en que la violación o agresión puede ser entendida por la Justicia como que el responsable no era plenamente responsable de lo ocurrido. No obstante, esto en la Justicia no tiene mucha relevancia. "En 2021, hicimos un análisis de todas las sentencias del Tribunal Supremo dictadas sobre las agresiones y en ningún caso se aplicó ningún atenuante", ha explicado en 'La Tarde de COPE', Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la violencia de género.

Tan solo hay un caso reciente que ha servido para una rebaja de pena. Fue la Audiencia Nacional de Zaragoza en 2018 la que decidió rebajarle la pena a un condenado por violación porque se encontraba en estado de embriaguez. A pesar de esto, "es muy difícil que se aplique", explica Lorente. Además, ha subrayado que esta técnica es muy empleada por parte de la defensa y que "ocurre prácticamente en todos los casos de agresión o delitos graves como homicidios".

Esto se produce principalmente, como ha fijado Miguel Lorente, porque "es muy difñicil que entendamos que esa intoxicación o esa dificultad que estaba pasando se pueda aplicar a un delito como es la agresión sexual que es una conducta elaborada que requiere llevar a cabo una serie de decisiones que tienen que ir solventando con el tiempo para conseguir su objetivo que es la agresión sexual".

Por lo que a pesar de que aparece contemplado en el código penal y que es uno de los elementos más utilizados por la defensa, no se suele contemplar por parte de los tribunales. Aunque ha puntualizado que "siempre hay que individualizarlo" para contemplar cada caso dentro de su contexto.