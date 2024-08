Beatriz Mora, venezolana, en 'La Tarde': "Un día después de hablar con vosotros, allanaron mi casa"

Tres semanas han pasado desde que los venezolanos ejercieron su derecho al voto. Desde el 28 de julio, Venezuela se encuentra inmersa en un auténtico infierno. De nada vale lo que dicen las actas, las cuales no hacen más que demostrar que Edmundo González Urrutia es el claro vencedor de las elecciones a la presidencia. Pero esto no le importa al régimen de Nicolás Maduro, quien está ejerciendo más fuerza que nunca sobre su pueblo, pues ya son 1.500 las personas detenidas. De estas, 200 son mujeres y, un pequeño número, menores de edad.

Mientras que los ciudadanos han salido a la calle para pedir justicia y libertad, son más de 350 ciudades de todo el mundo las que se han manifestado en clara señal de apoyo al país. Por ejemplo, la Puerta del Sol de Madrid reunió ayer a unas 15.000 personas para protestar en contra de la situación que allí se está viviendo.





La "Operación Tun Tun", la mayor aliada de Maduro

Hace tan solo unos días, hablábamos en 'La Tarde' con Beatriz Mora, ex diputada regional y coordinadora de Proyecto Venezuela e integrante del comando Venezuela en Táchira, donde reside. En ese momento, no quiso dar su verdadera identidad, algo que ha cambiado hoy. "Al día siguiente de hablar con vosotros, mi casa fue allanada por funcionarios del gobierno de Maduro", relataba a Pilar Cisneros. Por suerte ni ella ni nadie de su familia se encontraban en ella.

Todo ello responde a la "Operación Tun Tun", una operación nocturna llevada a cabo por el régimen de Nicolás Maduro. Esta consiste en mandar a colectivos o funcionarios de seguridad para romper las puertas de los hogares, entrar y llevarse secuestradas a las personas que allí residen.

Decenas de personas durante una nueva protesta contra el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, en la Puerta del Sol, a 17 de agosto de 2024, en Madrid (España). La oposición venezolana ha convocado una nueva ola de movilizaciones: â??La Gran Protesta Mundial por la Verdad de Venezuelaâ??, para exigir que se respeten los resultados de las elecciones del 28 de julio, en las que, según el Comando ConVzla, â??Maduro fue derrotadoâ??.





Pero el miedo no solo lo tienen las personas de Táchira, también las de Caracas. Así lo ha reconocido Samuel Díaz, activista delPartido Político Primero Justicia. "Ese miedo nos hace ser mucho más inteligentes y estratégicos, además de pensar mejor a la hora de actuar". Para él, la calle es "uno de los mecanismos para lograr el cambio pacífico". Donde vive, el sábado transcurrió sin mayor alteración, aunque no se libró de contar con partes militarizadas y gente que no pudo manifestarse.

¿Cómo se está viviendo esta situación fuera de Venezuela?

Esta situación es la que están viviendo muchos estados de Venezuela. Y es que ya son 8 millones de venezolanos los que han conseguido salir de allí. Fuera, concretamente en Miami, vive Luis Fernando Atencio, quien cogió un avión para votar para luego regresar a su segura residencia.

Este fin de semana ha salido a manifestarse y se mostraba contento al saber que "no solo hubo manifestaciones en Miami, sino en ciudades de todo el mundo". Según él, esto pone a su movimiento vivo porque, "si la gente no participa, corremos el riesgo de que se apague poco a poco". Otro factor que puede jugar en contra es el tiempo, el que siempre ha utilizado Maduro como estrategia, la de "dilatar el tiempo".

Sin ninguna duda, lo que queda claro tras escuchar todos estos testimonios es que los venezolanos creen en la construcción de la paz, para la que se necesita "diálogo, mediación y negociación", apuntaba Beatriz Mora. Es la libertad de expresión la que está siendo sellada, pues les están callando ante el mundo.