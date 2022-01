El aviso de un epidemiólogo sobre la vuelta al cole: "Seamos prudentes a la hora de enviar a un niño a clase"

La vuelta a las clases de producirá el próximo lunes 10 de enero de forma presencial y los padres de los niños se encuentran en una situación de incertidumbre sobre cómo tendrán que actuar en caso de que su hijo tenga algunos síntomas, tenga contacto con algún positivo, etc. Las preguntas son muchas, y Pilas Cisneros ha conversado en 'La Tarde' con Quique Bassat, pediatra, epidemiólogo e investigador del ISGlobal de Barcelona para resolver algunas de las dudas que surgen en esta vuelta de las vacaciones de Navidad.

"La vuelta a clase presencial es una buena idea, es necesaria y habría sido un sinsentido retrasarla cuando los adultos estamos haciendo lo contrario, estamos promoviendo medidas de normalización", explica Quique Bassat. Además, comenta que los niños han sido siempre los más perjudicados durante la pandemia, en el confinamiento estricto los niños fueron los últimos en salir, cada vuelta al cole surge el mismo debate y "la realidad es que los casos en las escuelas siguen siendo pocos en relación con los que se producen en el trabajo y en los adultos. Por tanto estoy completamente a favor".





Durante el curso las cosas fueron muy bien, pero a partir de diciembre con ómicron empezó a complicarse la situación y aislarse numerosas clases. Los protocolos han sido eficaces, pero ante esta nueva variante se podría dar el caso de que no sean suficientes y se vuelva incontrolable. El investigador de ISGlobal explica que es cierto que no habíamos tenido una incidencia tan alta, pero esto no ha impedido que las familias hagan actividad de riesgo parecido o mayor. "Existen unos protocolos que funcionan muy bien y que si los volvemos a aplicar de forma rigurosa podemos dificultarle mucho las cosas al virus. Evidentemente habrá casos y hasta que los niños no estén adecuadamente vacunados tendremos que aguantar los confinamientos de las clases, pero esto es un mal menor, habría sido un mal mayor cerrar las aulas y que los niños tuviesen que seguir las clases a distancia".

Prudencia a la hora de llevar a los niños a clase

Los síntomas pueden ser de diferentes enfermedades respiratorias, pero se debe pensar y actuar pensando que es covid para evitar la transmisión hasta que se sepa si es positivo o no en covid. "Mi consejo es que seamos muy prudentes a la hora de enviar a un niño a clase, que utilicemos test de diagnósticos rápidos, pero que seamos cautos". Además, el epidemiólogo explica que llevar a un niño con síntomas a las clases con la incidencia como está es exponer al resto de niños a la posibilidad de infectarse y tanto las familias como los colegios deben evitar que niños enfermos entren en las escuelas.





En cuanto a la vacunación, este colectivo está en plena campaña de administración y solo han recibido una dosis tres de cada diez. Comunidades como Madrid o Andalucía han propuesto no aislar clases enteras y Quique Basat cree que no es buena idea. "En una clase la probabilidad de que se infecten todos es muy alta. Por tanto aislar solo a los del pupitre cercano tiene un riesgo. Otra cosa es que como los niños se infectan poco, no aíslo a nadie y normalizamos también la transmisión entre los niños", asegura el experto, quien matiza que esta estrategia podría ser interesante si los niños estuviesen vacunados.

"El mensaje es que los padres estén tranquilos, que los que tienen dudas para vacunar, que los vacunen. Las escuelas reabrirán y los beneficios para ellos es clarísimo y vale la pena apostar por esta educación presencial. En todo caso, si la situación sigue empeorando, las escuelas pueden cerrarse pero solo si se cierra todo lo demás, sino, debería ser lo último en cerrar. Además, tiene una gran importancia la tercera dosis de los docentes. Les pedimos un sacrificio enorme, que hagan cosas más allá de su responsabilidad y hay muchos que no son elegibles para recibir la tercera dosis y se debería priorizar", concluye Quique Basat.