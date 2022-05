Aumento de las violaciones grupales: "Exigimos mucho a las víctimas para creerlas"

La última violación grupal que hemos conocido ocurría en la localidad castellonense de Villarreal. La agresión sexual se producía en la madrugada del viernes al sábado de la pasada semana. En plenas fiestas de esta ciudad, cuatro menores violaban a una joven de 18 años. Los agresores han sido puestos en libertad con una orden de alejamiento de la víctima a la que conocían a través de las redes sociales.

De nuevo se repite el patrón ocurrido en la misma semana en Burjassot, también Castellón, cuando cinco menores -de entre 15 y 17 años-, violaban a una menor de 12 años. Estos cinco menores permanecen en libertad vigilada.

Pero estos casos no son los únicos ocurridos en la última semana. En Pulpí (Almería), una turista ha denunciado que tres hombres la agredieron sexualmente cuando la acompañaban al alojamiento donde estaba pasando las vacaciones. La mujer de 30 años discutió con su pareja por lo que iba caminando sola. En el camino conoce a los 3 jóvenes que se ofrecieron a acompañarla. La agredieron en un espigón de la playa cuando se dirigían al hotel. Los agresores aún no han sido identificados por los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado que llevan a cabo la investigación.

¿Qué está pasando?¿Por qué son ahora más habituales este tipo de agresiones?¿Qué provoca este comportamiento especialmente de menores de edad?¿Las redes sociales?¿El acceso ilimitado a información?¿Falta de educación de familias y colegios?¿Justifica parte de la sociedad este comportamiento (como las familias aplaudiendo a sus hijos al salir de comisaría?¿Es un fenómeno que se da en otros países?

En 'La Tarde' de COPE hemos analizado qué está ocurriendo y cuáles son las causas con Meritxell Pérez Ramírez, profesora de Psicología y Criminología de la Universidad Pontificia Comillas y con Diana Díaz, directora de las líneas de ayudas de la Fundación ANAR.

Falta educación sexual en las familias

El centro de estudios de la Fundación Anar: Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo ha realizado una investigación sobre los fenómenos de abusos sexuales a lo largo de una década, tras analizar un total de 6.183 casos de abusos en los que han ayudado a las víctimas. En 2008 había un 2,1 % de agresiones sexuales en manadas mientras que en los últimos años hablamos de un 10,5 %.

"Tenemos el análisis de las familias de las víctimas y de las propias víctimas. La facilidad de acceso a contenidos pornográficos a través de la tecnología hacen que los chicos normalicen comportamientos relacionados con la sexualidad como algo normal; también ven como algo normal la sumisión química, con víctimas muy jóvenes; a esto se une la escasa educación afectivo sexual, es un tema tabú para los padres hasta que los propios hijos lo ponen encima de la mesa" subraya Diana Díaz, directora de las líneas de ayudas de la Fundación ANAR que destaca que "lo principal es entender la responsabilidad de quienes cometen estos actos aunque sean menores de edad. Menores que han recibido el mensaje erróneo de que no tienen culpa. Hay chavales que no tienen claro, están maleducados para comprender cuando te dicen que no".

La edad media de los agresores es de 25 años, pero cada vez son menores, menores incluso de edad, de 13 o 14 años, “los jóvenes tienden a cometer delitos en grupo, a medida que nos hacemos mayores vamos cometiendo el delito de manera individual” resalta Meritxell Pérez Ramírez, profesora de Psicología y Criminología de la Universidad Pontificia Comillas.

El acceso fácil a la pornografía a través de Internet

El acceso fácil a contenidos pornográficos a través de la tecnología que hoy en día manejan nuestros hijos desde niños -desde móvil a tabletas o el ordenador-, así como una nula educación sexual dentro de la famila son algunas causas del aumento de este tipo de agresiones.”Hemos evolucionado mucho a todos los niveles, pero no en el tema de hablar con soltura y solvencia con lo que tiene que ver con el cuerpo y la sexualidad. En el estudio (de la Fundación Anar), lo que se observa es que entre los agresores hay una persona conocida del entorno familiar, el abusador puede ser del entorno familiar, por eso si alguien te toca hay que decirlo porque al final se tiende a culpar a la víctima" afirma Diana Díaz que pide a los medios de comunicación y a los investigadores que se cuiden "los detalles sobre la víctima, hay que cuidar la confidencialidad de sus datos porque ya es muy duro lo que viven".

Culpabilizar a la víctima

En el caso de Burjassot se ha vivido un hecho poco justificable: las familias de los agresores jaleandoles a su salida de comisaría. Algo inexplicable cuando las víctimas son niñas de 12 años, ¿cómo se pueden justificar estos comportamientos? Responde Meritxell Pérez "siempre se tiende a culpabilizar a las víctimas. Sabes que tu hijo ha hecho algo mal, pero como es tu hijo, le disculpas. Les exigimos mucho a las víctimas para creernos su testimonio. La mayoría de los casos de agresiones sexuales se denuncian solo un 25 % de los casos, la víctima no denuncia porque hay un proceso muy duro en la denuncia, crea vergüenza y como les exigimos tanto para ser creídas hace que otras víctimas no denuncien. Además, la víctima se pregunta ¿qué he hecho para que me hayan hecho esto?".

Por ello "a la hora de dar un dispositivo tecnológico a los niños hay que establecer un contrato con normas, contenidos, horarios fijos y hay que hablarlo con los hijos. Hay que hablar de riesgos y de las virtudes, también" concluye Diana Díaz.