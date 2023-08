Aumenta la retirada de las avispas velutinas

Las avispas velutinas se distinguen de las avispas comunes en su tamaño. Ambos tipos coinciden en que son insectos con el tórax de color negro y el abdomen marrón con un segmento anaranjando, pero la diferencia se encuentra en el tamaño, que en las velutinas llega a algo más de 3 centímetros, más del doble de una avispa común, la normal en España.

Este insecto es una especie invasora que llega desde Asia y que se encarga de matar a las abejas que producen miel y esto se reproduce en un gran problema porque sin ellas no hay polinización. En Galicia, Asturias y Cantabria al retirada de nidos de avispa velutina es ya casi habitual desde hace unos años. Allí, los avisos por la retirada de estos insectos no cesan. En Asturias, el pasado mes de julio, los bomberos hicieron más salidas por velutinas que por incendios (de 1278 salidas, 731 fueron por velutinas). Y aunque no es lo habitual que ocurra, hay casos de personas que han muerto por culpa de su picadura. Desde 1999 ha habido más de 30 muertes y Galicia ha sido la comundidad más afectada. Ahora, también en puntos de Castilla y León, sobre todo en Zamora, están empezando a verse los primeros casos. Probablemente estén ya por toda España, ya que hasta en Jaén se ha visto algún ejemplar, y ahora mismo están buscando el nido “primario”. El sector más perjudicado, claramente está siendo el de la apicultura, además, está causando gastos enormes por la cantidad de trampas que hay que colocar. En invierno mueren la mayoría de las avispas salvo las reinas, que son las que ponen los huevos. El norte de España tiene las condiciones climáticas idóneas para su proliferación. Pero, están empezando a expandirse, en las últimas semanas se han localizado ya más de 15 nidos en Benavente, Zamora. Es la primera vez que se han avistado por allí, por lo que hay una clama tensa.

Paco Alonso es secretario de la Unión Profesional de Apicultores de Zamora. Sus colmenas se encuentran en Mombuey, a las puertas de Sanabria. “Sabemos que antes o después vamos a tener que enfrentarnos a este animal y va ha tener unos costes añadidos”. Además, Paco cuenta que el sector de la apicultura está muy amenazado, “de cada 100 colmenas, se mueren 30”. Lolo Andrade es experto en velutina y miembro de Protección Civil en La Coruña, nos cuenta que ha localizado en estas últimas semanas unos 370 de nidos, “empecé a quitar nidos de velutinas en 2013, cuando empezaron a llegar y a crecer en la zona de La Coruña”.