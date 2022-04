Así puedes evitar que te molesten las llamadas de spam: "Podríamos denunciarlo"

Estamos acostumbrados a recibir llamadas de spam. Ya sea para cambiar nuestra tarifa de teléfono, para poder ver más canales de televisión en nuestra casa o incluso con nuevas ofertas de nuestra compañía de la luz. Lo más probable es que, como muchos, optes por colgar o directamente no coger el teléfono. Es seguro que más de una vez te hayas preguntado cuántas llamadas comerciales recibes al mes. Según la media, es posible que recibas unas 18 pero podrían ser incluso más.

Según la ley, estas llamadas están completamente prohibidas entre las 09:00 horas de la mañana y las 21:00 horas de la noche, así como en festivos y fines de semana. Algo que, lamentablemente, no siempre se cumple. España se ha convertido ya en el quinto país donde más llamadas de spam comercial sufrimos y tampoco podemos fiarnos de ellas, ya que el 20% suelen ser estafas. Es decir, una de cada cuatro llamadas que recibimos son estafas.

Víctor Cazurro Barahona es director del Máster en Protección de Datos de UNIR y ha asegurado en 'La Tarde' que estas llamadas no son legales "hasta que prestamos nuestro consentimiento". Según el experto, actualmente tenemos una "ley de servicios de la información y servicio electrónico" y ha agregado que el spam nace "como consecuencia dela publicidad en el correo electrónico".





"Si no lo hemos autorizado explícitamente, es ilícito, y podemos denunciarlo", ha agregado. En la nueva regulación, del año 2018, ha explicado que "quien nos contacta, si no tiene una excusa legal o una base de licitud para tratar nuestros datos o el consentimiento, es ilegal". Y esto, por lo tanto, "podríamos denunciarlo".

Cazurro ha asegurado que últimamente se ha generalizado el significado de 'spam' y ha matizado que dicho término no aparece en las normas. No se habla de 'spam', sino más bien de "comunicaciones no autorizadas o comerciales a través de corre electrónico o telefónico". El experto ha explicado que la premisa en esta norma es que "queda prohibido el envío de esas comunicaciones publicitarias o promocionales si no las hemos solicitados o no las hemos autorizado cuando nos han pedido ese consentimiento expreso".





¿Cómo puedo evitar que me hagan llamadas comerciales?

Cazurro ha explicado que "no hace falta entender mucho de derecho, pero sí leer y escribir. Aunque resulte tedioso, tenemos que leer las condiciones por las cuales descargamos, por ejemplo, una aplicación en la que nos muestra el consentimiento". El experto ha recordado que es necesario "leer hasta el final, buscar dónde nos dice que podemos oponernos o darnos de baja. Si no la tenemos, podemos no aceptarlas o no reclamarlas y esto es tan sencillo como adjuntar nuestro DNI escaneado y decir que no queremos que se nos contacte", ha explicado.

A continuación, ha querido recordar que el consentimiento "tiene que ser para cada medio y finalidad". Ha agregado que "si quiero que me manden información acerca de las condiciones de un contrato, es para eso, no para que luego me bombardeen con publicidad ni lo cedan a empresas del grupo si no deseo hacerlo", ha concluido.