Un ex asesor del gobierno británico, sobre la dimisión de Liz Truss: "No ha sabido ser la líder del partido"

A comienzos de septiembre, Liz Truss comparecía en el atril del número 10 de Downing Street. Contaba que su plan como primera ministra iba a ser la reducción de impuestos. 44 días después, ha vuelto a comparecer en ese mismo atril para decir que renuncia a ser la líder del partido conservador. ¿Han acabado los mercados con Truss? ¿Su propio partido 'tory? ¿La situación del Brexit?

Para indagar en estas preguntas ha pasado por 'La Tarde' Moisés Ruiz, experto en Comunicación y liderazgo político y profesor en la Universidad Europea de Madrid.

Ha contado que la inexperiencia y ausencia de liderazgo son algunos de los principales motivos de la renuncia de Truss. En sus palabras, no era la candidata idónea para los tiempos convulsos que vivimos. "Unas medidas que fueron bien recibidas hace décadas no funcionan ahora" ha dicho sobre la comparación con Margaret Thatcher. Pero las renuncias de primeros ministros empiezan a ser tendencia en el Reino Unido. Quién sustituya a Liz Truss al frente del partido conservador será la quinta persona que comande el partido 'tory' en los últimos seis años. Sobre el motivo Moisés Ruiz ha sido claro: "Los británicos no reconocen por orgullo que el Brexit fue un error"

En este sentido, en su opinión un adelanto electoral es inevitable. La brecha y falta de confianza se ha doblado por los giros de guión que ha dado Liz Truss. La suma de las dimisiones de Johnson y Truss hacen inviable que puedan seguir gobernando durante los próximos dos años y medio. Recordemos que las próximas elecciones son, en teoría, en enero de 2025.

De igual modo también ha querido poner en valor la decisión de marcharse y dimitir: "Las democracias se sanean con estas decisiones".

Asimismo, también ha pasado por 'La Tarde' David Mathieson, periodista y exasesor del gobierno británico.

En su opinión, lo que ha acabado con el corto (44 días) mandato de Truss es que ha sido demasiado neoliberal, algo en contra de la tradición del partido tory. "El secreto de su partido se decía que estaba en la unidad, pero Truss no contentaba a todo el partido, solo a los militantes, en su mayoría personas mayores que viven al sur de Inglaterra". Ha resltado también que ha intentado imponer sus ideas en el partido, las cuáles no apoyaban ni la mitad de los 'tories'.