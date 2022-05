El arte del aburrimiento: ¿sirve para combatir el estrés?

Todo el mundo se aburre en algún momento. Y para luchar contra el aburrimiento siempre se buscan novedades. Séneca decía que "era mejor hacer cualquier cosa que no hacer nada", Y de ese problema se ha hablado en 'La Tarde'.

Para ello se ha contado con Josefa Ros Velasco, filósofa, investigadora del programa "Horizonte 2020" de la Unión Europea y presidenta de la Sociedad Internacional de Estudios del Aburrimiento que ha remarcado el hecho de que "el aburrimiento es el resultado de un desajuste entre nuestra necesidad de estimulación interna y lo estimulante que recibimos del entorno o de la actividad que nos encontramos realizando".

No obstante, como bien refleja en su libro "Enfermedad del aburrimiento", el hecho de aburrirse es aquello que mantiene funcionando el mundo y da continuidad al proceso de la vida. Lo explica Josefa Ros Velasco a partir de que el hecho de hacer sentir mal, insta a buscar algo que haga que se deje de tener esa sensación. A través de las palabras de Hans Blumenberg, el aburrimiento es una sensación adaptativa, impide que las personas se queden estancadas en aquello que les causa fastidio. Continua la experta considerando que el sentirse aburrido es un acicate para buscar algo distinto, pero "pueden dar lugar a creaciones en sentido positivo o conductas desadaptativas".









El aburrimiento puede ser el enemigo de la vida

En algunos casos sufren en profundidad el aburrimiento, especialmente la gente mayor que junta esa sensación con la soledad. El denominado aburimiento profundo o crónico. Personas que viven en residencias para mayores, viviendo en constantes rutinas y con poco margen de variedad. "El aburrimiento domina la escena", porque aunque los mayores saben qué hacer para no aburrirse no pueden ponerse a ello, "Entonces el aburrimiento puede crearse en un problema" ya que depende de quienes le rodean y les cuidan. Y esas personas puede que no estén concienciadas de que el aburrimiento es peligroso.

Para la experta el aburrimiento es enemigo de la vida, aunque es cierto que llega tarde o temprano. Pero para Josefa Ros cuando se está obligado a vivirlo continuamente, es algo que hay que tomarse en serio y "resta calidad de vida". La filósofa aclara que no hay que confundir que "no aburrirse no es parar de hacer cosas", ya que en ocasiones se puede permanecer activo en todo momento y "estar muerto de aburrimiento"

Para la experta lo esencial es hablar del aburrimiento, algo que parece la gente adulta avergonzarse. "Ciertamente es algo que nos acompaña y nos seguirá acompañando" comentó Josefa Ros para continuar advirtiendo que si no se conversa sobre ello no se cambiará la situación.

A su vez, la filósofa reincidió en que es un error pensar que las personas mayores no tienen aburrimiento. El hecho de pensar que ya han hecho todo y dejarles como muebles lo llega a considerar una idea un tanto triste. Ya que según explica Josefa Ros ellos saben perfectamente lo que les gusta, lo que les causa satisfacción; y que el mayor error es pensar e idear cosas o ejercicios para las personas mayores pero sin contar con ellos. "Ellos saben mejor que nadie lo que les gusta y les causa placer", reinicide.