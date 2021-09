50 años de 'Imagine', el eterno sueño de un mundo mejor

Concretamente 50 años son los que han pasado desde que John Lennon publicó esta canción. Y ninguno de los deseos que escribió está cerca de cumplirse.

"Un mundo en paz...", "Un mundo hermanado...", “Imagina a toda la gente... Compartiendo todo el mundo”...

Estas son algunas frases que aparecen en esta canción que se ha convertido en algo más que una canción, se ha convertido en todo un himno. 50 años después, seguimos imaginando ese mundo, seguimos soñando con él. “Imagine” sigue sonando de hecho en cada plegaria colectiva.

Sonó hace unos días, en la clausura de los JJOO de Tokio. Sonó tras los atentados en París, en la matanza de la sala Bataclán, cuyo juicio ha empezado esta semana.

Bajo la mirada de Lorenzo Silva y Miguel Ángel Quintana analizamos si esta canción es un sueño eterno o si realmente ha hecho mella en la humanidad, porque han pasado 50 años y esta misma semana la Organización Mundial de la Salud pedía a los países occidentales que aplacen las vacunas de refuerzo del coronavirus porque en gran parte del mundo, está muriendo gente que no debería porque las vacunas no han llegado. No podemos olvidarnos de los 63 conflictos activos en el mundo, con los que es difícil esperar que un mundo sea uno solo, como decía Lennon, un mundo sin nada por lo que matar o morir.

¿Y qué deseos tenemos? ¿Pequeños o grandes? ¿Personales o colectivos? Es curioso porque desde finales de julio en el museo Lázaro Galdiano de Madrid coicidiendo con el 50 aniversario de 'Imagine', hay una iniciativa de Yoko Ono. Una iniciativa que consiste en escribir un deseo y colgarlo en uno de los seis naranjos que hay frente a la biblioteca que tiene el museo.





Esto forma parte de la iniciativa 'Wish Tree', que es un proyecto que Yoko Ono lleva realizando desde 1996 en diferentes ciudades del mundo, entre ellas Mallorca, Bilbao, Córdoba y ahora Madrid. Lleva recopilado un millón de deseos en todo el mundo y en octubre, junto a todos los que se han recogido, serán enterrados bajo la Imagine Tower, un monumento de luz que Yoko Ono creó en 2007 para John Lennon. Un memorial que se encuentra en una isla cercana a Reikiabik, la capital de Islandia. Los nuevos deseos que se van recopilando se entierran cada año el 9 de octubre, el día en que nació Lennon.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado