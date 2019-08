El alcalde que tiene que salir a patrullar por su pueblo porque muchos policías están de baja

¿Te imaginas a Jose Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, o Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, patrullando la ciudad? ¿O acudiendo a la llamada de sus vecinos? ¿A lugares de posibles robos en sus casas, o de un coche, por ejemplo?

Esto es lo que pasa en Burguillos, en Sevilla, una localidad de 7.000 habitantes que consigue estar más protegida gracias a la labor de Domingo Delgado que es su alcalde y que ha tenido que compaginar sus trabajos como alcalde con las labores de vigilancia, de patrullar por la ciudad.

Domingo Delgado, alcalde de Burguillos cuenta a los micrófonos de 'La Tarde'cómo llegó a esta situación de estar entre ser alcalde y policía: “antes de nuestra llegada al gobierno, cuatro componentes de la plantilla de policía local recibieron la baja y después de un tiempo sin estos policías se había generado cierta intranquilidad en el pueblo y decidí salir a patrullar y a ver si transmitía un poco de seguridad a mis vecinos”.

Afirma que este mundo no es nuevo para él: “yo soy policía, por lo tanto esto no me sorprende. Si yo consigo mantenerles tranquilos a mis vecinos es lo importante”.

Se nota su extrema dedicación y que lo que hace le gusta: “cualquier cosa que me digan mis vecinos ahí voy a estar yo”.

Cuenta una pequeña anécdota que le ha pasado este verano, lo que parecía ser un robo se quedó en nada: “nos llamó un vecino y entré en la vivienda, pero había sido una falsa alarma”.

Afirma que este campo no le viene de nuevas y no le supone un trabajo: “yo no le doy mayor importancia, soy policía y esto lo he hecho toda mi vida”.

Todos y cada uno de los vecinos de Burguillos contactan con él a través de su móvil personal: “los vecinos tienen mi teléfono y me llaman a mi teléfono particular”.

“Un alcalde está para servir a sus vecinos” apunta Delgado.

“El pasado viernes mantuvimos una solución con los policías: uno se incorpora en los próximos días y lo demás también van a solicitar el alta” cuenta cómo serán las próximas semanas en el pueblo.

Delgado, concluye diciendo que no le supone un gran esfuerzo porque es algo que le gusta: “lo hago con mucho gusto aunque es mucho trabajo”.