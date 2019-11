El pasado febrero, Fangoria, comunicó a sus fans que el disco que estaban presentando -” Extrapolaciones y dos preguntas 1989-200” tendría una segunda parte que llegaría al mercado en noviembre. Tenían entre manos una colección de 30 canciones -muchas para un solo disco-, el grupo cumplía 30 años y era un momento magnífico para grabar una colección de versiones … Pues, aquí están: nueve meses más tarde, presentando el resto de los temas.

El volumen I, “Extrapolaciones y dos preguntas 1989 -2000”, se compone de 15 temas. 13 son versiones y 2 son canciones inéditas. Una de las novedades salió como sencillo …. ¿De qué me culpas? Fangoria siempre va más allá .. le dan una vuelta a la música. Por ejemplo, en el volumen I las canciones inéditas eran preguntas; en la segunda colección los temas inéditos son respuestas …. ¿Hay que escuchar este trabajo como una continuación del primero?

Vídeo

La cantante de Fangoria explica que tenían 30 canciones y que les parecía horrible sacar un disco de tantísimas canciones. Alaska dice que a ella le ponen en la mesa un disco así y no lo escucharía. Alaska explica en La Tarde de COPE porque el disco está dividido en dos partes: “Nos equilibraba estar entre dos siglos. En la primera parte las canciones se grabaron originalmente en el año 89 y las canciones que están en este disco pertenecen a este siglo, del 2001 hasta hoy”.

“En el vídeo que es del primer single que se llama 'Boomerang' decidimos una recreación de esos momentos culminantes de la serie Dinastía y que a mí me han permitido meterme en el papel de la mala, que me ha divertido muchísimo”, comenta Alaska. La cantanta explica que son un grupo de música de baile no un grupo baladista, de hecho su primer éxito ha sido una canción en el 82 que se llama 'Bailando'.

Alaska: "Estuvimos invirtiendo 10 años en nuestros discos"

Alaska sobre ofrecer un producto al público opina: “Este grupo lleva toda la vida ha invertido en ofrecer algo especial, la gente lo que compra es lo que tiene un formato un poco cuidado y diferente. Estuvimos 10 años invirtiendo en nuestros discos”. Y es que la clave para Alaska en la vida es creer en uno mismo.