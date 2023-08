Pilar Cisneros: "El 'se acabó', el plante de las futbolistas, no tiene marcha atrás"

Audio

Ha comenzado el US Open de tenis, el abierto de Estados Unidos.

Carlitos Alcaraz, vigente campeón, debuta esta madrugada con la intención de volver a ganar el título, pero hoy también en el Gran Slam de EEUU se rinde homenaje a Billie Jean King.

¿Quién es Billie Jean King?

El pasado 20 de agosto, cuando la selección española de Fútbol femenino se proclamó campeona del mundo, King estaba en el estadio de Sidney y quizá te fijaste en una señora mayor, muy sonriente, vestida de negro, con unas gafas de pasta roja que sale en las fotos de grupo en con las campeonas.

King tiene ahora 79 años, aunque nadie lo diría por su energía y vitalidad.

Jean King es una de las mejores tenistas de la historia. Ganó 12 grandes individuales, 16 dobles y siete títulos de la Copa Federación.

En 1972, quédate con la fecha, en 1972, ganó su tercer US OPEN y cuando fue a dar su discurso tras recibir el trofeo, simplemente se plantó: Se dijo “Esto apesta”. Se refería a la discriminación y a la diferencia entre el premio en metálico entre ella e Ilie Nastase campeón masculino de la edición.

Con esa frase: “Esto apesta” King cambió el mundo del tenis y consiguió que desde 1973 en el US Open la campeona femenina y el campeón masculino cobraran lo mismo. Hoy se cumplen 50 años.

Cuando ahora se le pregunta sobre aquello, King contesta: “Esto no iba de dinero sino de mensaje”

Todo lo que ha pasado en estos 9 días desde que España ganó en el Mundial de fútbol femenino, va de un beso no consentido, pero va sobre todo del mensaje.

Vero Boquete, leyenda del fútbol español, lo explica muy bien en una entrevista a Newtral: “Vi el discurso en directo (se refiere a la NO dimisión de Rubiales) y me pareció surrealista, bochornoso, lamentable… Realmente hubo un momento en el que creía que estaba viendo un vídeo de inteligencia artificial, porque no me lo podía creer. Ese discurso fue lo que levantó la herida de todas. Por no asumir responsabilidades, por querer presionar, por querer culpabilizar a la mujer, por rodearse de gente aplaudiendo y sonriendo… Fue un cúmulo de cosas que llevaron a sentimientos de frustración, rabia, e incluso ira. No solo sufrimos esto, sino que además tenemos que ver cómo os reís de ello. Se sobrepasaron todos los límites".

Alexia Putellas (doble balón de oro) ha dicho: “Todas queremos lo mismo. Que haya respeto hacia nuestra profesión, igual que la ha habido hacia el fútbol masculino".

El beso de Rubiales será analizado por un Tribunal si finalmente Jenni Hermoso denuncia por agresión sexual, pero con independencia de si se abre la vía penal, el mensaje ya es imparable.

El “se acabó”, el plante de las futbolistas, no tiene marcha atrás y dentro de 50 años estas deportistas quizá reciban un homenaje como el que hoy recibirá Jean King en el US OPEN de Tenis.