Cisneros: "El problema es que este país está acostumbrado a parar el mes de agosto, y este año no se puede"

Es martes, es 18 de agosto, esta misma mañana una buena amiga me decía que no para de llamar al colegio de sus hijas para informarse de si tienen alguna idea de cómo va a empezar el curso, y que ni siquiera le cogen el teléfono.

A ver, los padres están lógicamente muy preocupados, incluso ya muy nerviosos a estas alturas del verano ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar, y en este caso se encuentra con un teléfono que suena y nadie responde. Que también entiendo el desconcierto de los colegios y que probablemente no tengan nada que responder, pero hombre como mínimo coger el teléfono para tranquilizar y decir bueno, ya veremos o dar algún tipo de respuesta, la que sea vale.

Seguramente esto es una excepción, el problema es que este país está muy acostumbrado a parar todo el mes de agosto y muchos no parecen darse cuenta de que este no es un agosto normal, y que tenemos un problema gravísimo con los nuevos brotes de coronavirus, y no es de extrañar que ya sean legión los padres casi casi al borde de la histeria sin saber si van a poder llevar a sus hijos a las aulas y hacerlo con las máximas medidas de seguridad.

Esto implica la educación, a la salud de los niños, a la salud de sus familias y hasta la conciliación laboral de los padres que no saben a día de hoy qué van a hacer, sin la ayuda de los abuelos es sin duda el reto más importante al que se enfrenta nuestro país en las próximas semanas, y resulta incomprensible que no se están sucediendo ya las reuniones diarias incluso si hace falta entre el Ministerio de Educación, los colegios, los profesores y los padres.

Más que nunca será necesario un consenso para buscar la mejor solución para todos, el problema es que el protocolo existente es de junio, pero claro la situación del coronavirus entonces era muy distinta, ha cambiado a peor y es imprescindible adoptar otra serie de medidas extraordinarias para conseguir la educación presencial, que es la que aconsejan todos los expertos.

Por eso el Ministerio de Educación parece que se encuentra revisando ya eso de protocolo, menos mal, publicado el 22 de junio para concretar el ratio de los alumnos por clase y asegurar una buena ventilación del aula, y probablemente reconsiderar, casi seguro que sí, porque la norma también ha cambiado el uso continuado y obligatorio de la mascarilla.

Parecen ahora necesarios para una vuelta al cole segura las novedades el nuevo protocolo. Al parecer se la ha llevado a la Conferencia de Presidentes con Pedro Sánchez, a finales de este mes de agosto, pero vamos a ver de verdad vamos a esperar casi dos semanas para concretar algo claro sobre cómo va a ser la vuelta al cole. Que es verdad que cada Comunidad Autónoma pues está haciendo un poco la guerra por su cuenta, intentando habilitar un protocolo, pero claro tenía que haber una puesta en común. Insisto que este no es un agosto normal en nada y menos aún en un tema vital como la educación de nuestros hijos, lo saben los padres, los profesores, lo saben los colegios, la cuestión es si lo saben también nuestros gobernantes.