Cisneros: "Las cifras se empiezan a acercar a lo vivido durante lo peor de la pandemia"

Audio

100 nuevos brotes de coronavirus en solo una semana en España. 580 brotes en total. Las comunidades han reportado 4.000 nuevos casos 1.638 en las últimas 24 horas. Fernando Simón, portavoz de emergencias sanitarias no quiere hablar de segunda ola del virus pero por ejemplo el Gobierno vasco prefiere denominarlo así así con total claridad después de noticiar 428 casos nuevos en las últimas 24 horas.

La Consejera de salud del gobierno vasco, Nekane Murga es así de contundente. No es fácil escuchar a un responsable político llamar a las cosas por su nombre, sin paños calientes y recordarnos que la llamada nueva normalidad no es tal. Se agradece sinceridad y que no nos traten como a niños pequeños para variar. Y es que los datos son muy tozudos.

Es verdad que no todas las comunidades se encuentran en la misma situación pero en algunos casos es ya muy preocupante como es el caso de Aragón convertida en la región de Europa con mayor número de casos.

Media de 500 casos diarios desde hace 10 días y la consecuencia se nota ya en los hospitales.

Nos lo contaba aquí en la tarde Jose Ramón Paño, médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. 128 ingresados en planta y 11 en UCI

Cifras que se empiezan a acercar a lo vivido durante lo peor de la pandemia en esta región española.

Pero ¿Porque estamos tan mal? Hay preguntas que nos dejan de rondarnos. ¿Que tiene España para ser el país de Europa con los peores datos a pesar de haber sufrido el confinamiento más extremo, y batir record de muertos y contagiados.

Es más ¿Qué está pasando ahora, este verano, a pesar de tener las normas más estrictas de la Unión Europea con respecto por ejemplo al uso de la mascarilla? ¿Que hace que tengamos los casos disparados en relación otros países similares de nuestro entorno como es el caso de Italia? Los datos vuelven a ser más que tozudos, dramáticos en este caso: En los últimos 14 días España ha sumado 75 casos positivos por cada 100.000 habitantes, Italia solo 6.

Algo pasa y es lo que piensan también 20 expertos, líderes en Epidemiología y salud pública de nuestro país que acaba de publicar una carta en la revista THE LANCET pidiendo una investigación independiente de los fallos en la gestión de la pandemia en España.

Una carta, una petición absolutamente necesaria.