Pilar Cisneros: "Ya estamos en modo crisis y recortando para poder pagar el recibo de la luz"

No se habla de otra cosa. Desde primera hora, en el bar habitual donde desayunas por la mañana, el comentario más escuchado ha sido: ¿A cuánto has puesto el termostato hoy? Pues hace calor un poco de calor aquí dentro ¿No?

Primer día de puesta en marcha del plan de ahorro energético del gobierno con especial incidencia en el sector de la hostelería y el comercio que son los que por el momento van a soportar buena parte del ahorro energético necesario para alcanzar el ahorro del 7% del gas como se comprometió el Gobierno de Pedro Sánchez con Europa.

Bares y restaurantes mínimo de 25 grados y comercios y tiendas 27. Que se multe o no lo iremos viendo en los próximos días.

De todas formas tal y como está el precio de la luz es de tontos pensar que cualquier bar, tienda o restaurante no esté haciendo ya todo lo necesario para ahorrar al máximo porque si no simplemente las cuentas “No salen”.

Es lo mismo que pasa con las familias que según el último informe del Banco de España a través de la Encuestas de Expectativas de los consumidores, revela que los españoles ya estamos recortando gastos.