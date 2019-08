Pilar Cisneros: "Es un espéctaculo inhumano el que estamos asistiendo con los inmigrantes del Open Arms"

Como diría Fernando de Haro, buenas tardes a la “gente gente” Fernando que se ha ido estos días de vacaciones. El se va yo vengo en La tarde somos un ejemplo de lo que está pasando en España en este lunes 19 de agosto. La España de ida y vuelta Unos volviendo y otros llegando. Unos quitándonos todavía la arena de la playa y otros, tal vez tu mismo, sumergido ya e las olas, el sol, la sombrilla, el chiringuito, la ración de sardinas ¡Que ricas! ¡Como las voy a echar de menos! Ya está tardando la UNESCO en declarar los espetos como patrimonio inmatertial de la Humanidad!!! Y no deja de ser extraño que la mimas olas que son vida para ti o para mi, el mismo mar sea desesperación y muerte para miles de personas que buscan cruzarlo a toda costa para buscar un futuro mejor. 117 de esas personas se encuentran atrapadas desde hace ya 17 días en el buque de la ONG española Open Armas frente a las costas de Lampedusa en Italia. Victimas de las mafias y de políticas erráticas y sin sentido. Esta mañana he escuchado en Herrera en Cope a Ignacio Camacho hablar de “regateo infame” lo que los políticos están haciendo con los inmigrantes del Open armas especialmente El último ejemplo las decisiones de Sánchez al respecto. Primero no hace caso durante 17 días , después ofrece el puerto de Algeciras, después el de Mahon y finalmente cuando la vicepresidenta Carmen Calvo criticando la actitud de Open Arms de no querer venir a España Política errática y de improvisación Y que decir de la ¿Unión Europea? Inutilidad dejación de funciones para afrontar seriamente el gravísimo problema de la inmigración ilegal? La Unión europea dando argumentos a los euroescepticos con su falta de criterio, con su incapacidad para tomar decisiones. Hace años que se hizo tarde para articular una política europea común con líneas de actuación claras y concretas sobre cómo, cuando, donde y de que manera actuar con respecto a la inmigración. Lo demás es un espectáculo inhumano y tristísimo como este al que estamos asistiendo este verano con los inmigrantes del Open Arms “Lo dicho, regateo infame”.

