Pilar Cisneros: " la crisis del Open Arms fue nefasta, errática e injustificable"

¿Qué más sabemos sobre la política migratoria del gobierno de Sánchez que no supiéramos ayer antes de la Sesión de control en el Parlamento? Te recuerdo que Carmen Calvo comparecía en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión del gobierno en la crisis del barco Open Arms y la política del gobierno de Sánchez en general. Conclusiones: lo que ya sabíamos: que la gestión de la crisis del open Arms fue nefasta, errática e injustificable y que por esos mismo camino esta yendo últimamente la política migratoria de España. La vicepresidenta apeló al sentimentalismo y la grandilocuencia para intentar explicar lo ocurrido con frases como que “este gobierno ha abierto el debate de la inmigración en Europa” y poco más y por eso se llevó un buen rapapolvo por parte de todos los grupos políticos. Y volviendo a la pregunta del principio realmente no parece que sepamos mucho más acerca de cual es la política migratoria del gobierno, tal vez porque no la hay y van improvisando sobre la marcha. Pero el debate de ayer sí sirvió para otras cosas como constatar que Inés arrimadas por Ciudadanos y Cayetana Álvarez de Toledo por el PP son dos portavoces de altura que nos van a dar grandes tardes de buena dialéctica en el Parlamento. Estreno con nota alta y relevancia en fondo y forma. De su intervención desde la tribuna ya han quedado algunas frases para recordar como la de Álvarez de Toledo al decir que “el sanchismo y el salvinismo son lo mismo: utilizan a los inmigrantes para ganar votos” Lo dicho, nos esperan grandes tardes en el Parlamento, si dura la legislatura, claro.

