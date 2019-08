Pilar Cisneros: "Carmen Calvo tienen que explicar la política migratoria del Gobierno y no parece tarea fácil"

La vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo comparece en El Congreso de los diputados dentro de una hora para dar explicaciones por la gestión del gobierno en la crisis del barco de la ONG Open Armas. El hemiciclo será esta tarde como el patio en el primer día de la vuelta al cole o la sala del café de cualquier empresa estos días de regreso de vacaciones. Se oirán cosas como ¡Anda que bien te ha sentado el verano, pues he cogido dos kilos, ¿cuando decidiste cortarte el pelo?, pues a Casado la barba le sienta bien. ¿Y que me dices de Rivera? ¡Este año si que ha venido moreno! Claro con una mes de vacaciones entero. Oye Pablo y la niña? ¿Llora mucho por la noche? ¿Te deja dormir? Lo normal en estos casos, como en cualquier empresa De hecho sería preocupante que no fuera así pero enseguida a arremangarse y al trabajo porque el tema sobre el que se le ha pedido explicaciones a la vicepresidenta del gobierno no es ninguna tontería. Carmen Calvo tienen que explicar la política migratoria del Gobierno y no parece tarea fácil después de lo vivido este verano con los inmigrantes del Open Arms. Supongo que será algo así: ¿Porque el barco de la ONG Open Armas se pasó 19 días a la deriva en el Mediterráneo con más de 100 inmigrantes abordo frente a las costas de Lampedusa y sin ningún puerto al que desembarcar? Porqué durante los primeros 17 días el gobierno español no ofreció ninguna alternativa al barco? Porqué a última hora se ofreció el puerto de Algeciras, demasiado lejos para el barco? Porqué ofreció después el de Mahon rechazado también por la ONG y finalmente en una decisión sin precedentes decide mandar al buque de la armada Audaz.? Porque cuando se supo que el fiscal de Sicilia autorizó el desembarco inmediato de los inmigrantes el Audaz que acababa de salir del puerto de Rota no se dio la vuelta? ¿Cuanto cuesta la travesía de una semana del buque Audaz para recoger a tan solo 15 inmigrantes? No había otra forma de recogerlos? Por cierto que esos 15 inmigrantes rescatados llegarán mañana al puerto de San Roque en España, terminará así una odisea surrealista de un mes de duración en el que lo único bueno de toda esta gestión es que al menos estos 15 inmigrantes están a salvo.

