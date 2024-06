Audio

Esta mañana he aterrizado de un vuelo de Bogotá después de haber pasado varios días grabando uno de mis documentales sobre cristianos perseguidos, en este caso sobre la persecución del régimen nicaragüense a la Iglesia católica y a los evangélicos. Los primeros días estuve en la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua intentando entrar en Nicaragua para recabar testimonios. Primero intenté entrar de forma legal. Imposible.

Luego de forma ilegal: entré. No seguí entrando. Era muy arriesgado.

Como no he podido entrar en Nicaragua, he hecho entrevistas a exiliados de un régimen que se parece a Cuba y Venezuela, Corea del Norte. Muchas de las personas que he entrevistado han pasado meses en celdas de tortura, ha perdido sus casas, sus familiares, algunos son chicos de apenas 25 o 26 años que han luchado como leones por la libertad de su país. Qué cara es la libertad, que cara es la libertad y qué poco la valoramos.

Muchas de las personas que he entrevistado rompían a llorar: dos hermanas de la madre Teresa lloraban recordando que habían tenido que escapar del país después de semanas amenazadas, escapando como delincuentes, la hermanas. Un médico que trabajaba en el régimen y que fue torturado por no sumarse a la represión lloraba recordando que había perdido la salud en una prisión siniestra el Chipote, un profesor que había estudiado en Alemania lloraba en el bajo en el que vive, una simple cochera, lloraba recordando las humillaciones y cómo le habían quitado su casa.

Muchos lloraban, o me confesaban que el recuerdo de los días de cárcel, o de las roturas psicólogas les ha dejado tocados y que tienen que tomar pastillas para dormir. Yo los entrevistaba y los oía llorar e intentaba mantener el tipo, pero no es fácil ver llorar una y otra vez. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué esos curas, esos maestros, esos estudiantes se implicaron? ¿Por qué abrieron las iglesias a los manifestantes, por qué han estado dispuestos a perderlo todo, por qué? Muchos no se implicaron porque fueran sensibilidad política, o porque tuviesen un proyecto, eran, son gente como tú y como yo, que ante el tirano y la tiranía han sentido la necesidad de ser libres, de no callar ante los abusos.

Qué cara es la libertad, qué necesidad tenemos de libertad.