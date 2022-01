De Haro: "Una cosa es advertir sobre el consumismo y otra, esa especie de resentimiento contra la alegría"

Audio

Esta mañana después de probar el estupendo regalo que me han traído los Reyes, un regalo que me ha hecho mucha ilusión, he leído una columna en un periódico que me ha agriado el roscón. No voy a decir el nombre de la columnista ni del periódico. Pero sí te cuento que esta articulista ha aprovechado el día de Reyes para criticar el consumismo, que a los regalos les llama chorradas de última hora que cubren el expediente ya lo he dicho todo. Es verdad, somos consumistas. Es verdad llevamos un tipo de vida muy sostenible, especialmente los más pobres que se ven obligados a comprar muchas veces cosas muy baratas que se rompen enseguida. Una cosa es advertir sobre el consumismo y otra, esa especie de resentimiento que parece muy intelectual y muy progresista contra la alegría, contra lo regalado, esa especie de resentimiento contra el deseo, que es el otro nombre de la ilusión.

Muchos deseos se cumplen, pero no del modo en que nos habíamos imaginado. Eso es seguramente lo que nos está dejando claro la sexta ola, la de Ómicron. Empezamos a ver desde hace unos días que la pandemia va a acabar, pero no cómo pensábamos: seguramente no volveremos a marzo de 2020, conviviremos con el virus y eso supondrá nuevos retos. De momento los casos siguen disparados, y también las bajas en la administraciones, las hospitalizaciones como hace un año. No hemos llegado al pico de esta sexta ola, pero podríamos ir acercándonos porque el incremento de la tasa de incidencia se ralentiza.

Desde que las tropas españolas, el 6 de enero de 1782, recuperaron la localidad de Mahón en Menorca, después de ser controlada por los británicos, se celebra un día como hoy la Pascua Militar. En su discurso el Rey, Felipe VI, ha estado contundente en el recuerdo de las víctimas del terrorismo, diez años después de que ETA dejara de matar.

Estas palabras del Rey legan cuando faltan horas para que se celebren 200 manifestaciones en el País Vasco a favor de los presos de ETA. Las organiza 'Sare'. La política penitenciaria de la parte socialista del Gobierno ha sido beneficiosa para los presos de ETA: más de la mitad, son 194 han sido ya acercados al País Vasco y no hay ninguno en prisiones que estén por debajo de Madrid. Hace 100 Sánchez transfirió las competencias penitenciarias al País Vasco, lo que facilita que se concedan beneficios. La otra parte del Gobierno, Podemos, apoya abiertamente a los etarras.

La coordinadora de Podemos-Ahal Dugu y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido ha apoyado las manifestaciones en favor de los presos de ETA.

Mientras el Gobierno sigue negociando el apoyo a la reforma laboral con Bildu, como ha negociado tantas otras cosas. El corazón de Bildu es Sortu y cómo ha recordado Santiago González, buena parte de los que van a integrar la dirección de Sortu provienen de ETA. La izquierda abertzale no ha pasado página: en diciembre sus líderes acompañaron a Mikel Antza, que fuera el jefe de ETA, en su declaración ante el juez por su presunta implicación en el asesinato de Gregorio Ordóñez.