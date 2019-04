De Haro: “Tezanos vende una amplia victoria del PSOE, como hizo en las andaluzas. Susana está en la oposición"

Dice Pablo Iglesias que no tenemos que creer a los políticos. Pues nada no nos fiaremos de los políticos. Y de las encuestas. ¿Debemos fiarnos de las encuestas? Esta mañana se ha hecho pública la macro encuesta del CIS. 16.000 encuestas. Nadie puede competir con un sondeo así. Desde que Tezanos llegó al CIS todos los barómetros que ha hecho han dado resultados muy buenos para el PSOE, mucho mejores que el resto de las encuestas. Tezanos hizo pública unas encuestas que antes de las elecciones andaluzas se equivocaban estrepitosamente. Con estos precedentes hay que tomarse con prevención lo que pronostica el CIS. Si uno mira con detalle cómo está hecha la muestra, se da cuenta que los votantes del PSOE tienen más peso que los del PP, el recuerdo de voto no coincide con el resultado de las últimas elecciones en las que ganó el PP.

La encuesta del CIS le da al PSOE un 30,2 por ciento, lo que puede significar hasta 138 diputados. Sube el PSOE con fuerza en Madrid y en Cataluña. Este resultado no es muy diferente al que arrojaban hasta ahora las encuestas. Lo que sí es diferente a la medias de las encuestas es el resultado del PP. En el barómetro del CIS está en el 17 por ciento de voto y obtendría solo 76 escaños. El resto de las encuestas le daban al PP más de un 20 por ciento y una horquilla que llegaba hasta 90 diputados. Parece que Tezanos está especialmente interesado en dar la imagen de que el PP no es una alternativa. A Ciudadanos, Tezanos también le da menos que las encuestas y a Vox le da más que la media, llega hasta el 37 por ciento. Y Podemos se hunde por debajo de un 13 por ciento. Quizás por eso Pablo Iglesias ha hecho el llamamiento que ha hecho en las últimas horas, instando al pueblo a votar.

En realidad, la macro encuesta del CIS tiene un 40 por ciento de indecisos, con lo cual el propio Tezanos reconoce que sirve para poco. Esta encuesta que sirve para poco da en la horquilla alta un posible Gobierno de Sánchez con Podemos sin independentistas y un Gobierno de Sánchez con Ciudadanos. Será por la encuesta de Tezanos, será por otras encuestas, con una derecha que no suma, pero el caso es que Sánchez no quiere debatir con Casado. Sánchez en su plasma y Tezanos vendiendo tres semanas antes una amplia victoria. Tezanos hizo lo mismo en las elecciones andaluzas, y Susana está en la oposición.