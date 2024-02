De Haro, sobre 'Zorra' y su representación en Eurovisión: "No sé cómo puede ser algo transgresor"

Audio

Estos son algunos de los sonidos que emite una zorra. La zorra es un mamífero de la familia de los cánidos. Cuando la zorra se encuentra en gestación, el macho la acompaña en todo momento. Cuando nacen los zorreznos, el zorro macho va en busca de alimento para la hembra y la cría. La zorra suele tener cinco zorreznos por camada. Zorra.

La zorra, además de un mamifero de la familia de los canidos es una meretriz, una prostituta. O sea, una víctima de trata. Zorra, uy... lo que ha dicho. Zorra. Caca, culo, pis. Ahora resulta que componer una canción y cantarla diciendo que eres una zorra es algo muy transgresor, tan transgresor que puede ser un himno feminista. Hombre caca, culo, pis, decir zorra o revindicarse como zorra a estas alturas no se cómo puede ser algo transgresor.

El puritanismo que nos invade considera transgresor todo. Las mujeres que se dedican a la prostitución, son casi todas, por no decir todas, víctimas de la trata. No se cómo el hecho de ser víctima de la trata puede considerarse un símbolo de feminismo. Caca, culo, pis...uy, lo que ha dicho.

Sánchez nos tenía en ascuas, ya ha encontrado la fórmula para ofrecer una compensación a Junts para que vote esta vez sí la ley de la amnistía. A ver, por qué no les gusta la ley, porque deja margen a los jueces para no aplicarla, y es que los jueces son muy pesados, hay jueces como Garcia Gastellón que investiga a Puigdemont por terrorismo, o Aguirre que investiga a Puigdemont por sus relaciones con los rusos que quieren seguir investigando.

Sánchez, que dice que respeta a los jueces, esta mañana en La Sexta, ha criticado a los jueces que prolongan demasiado la instrucción, la investigación.

Yo respeto mucho a los jueces, dice el presidente, pero algunos es que se ponen muy pesados investigando a Puigdmont. ¿Solución? Está claro, acortarles el período de investigación con la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal.

Vualá, todo solucionado. Y el Ejecutivo lo tiene claro, esto es, tiene que ser "a instancias del Ministerio Fiscal" y no del juez instructor de turno o a petición de las partes,. ¿ Y de quién, de quién depende la fiscalía?

Hablando de fiscales. El fiscal Álvaro Redondo, el fiscal del Supremo, que tiene que pronunciarse sobre si lo de Puigdemont fue terrorismo o no, lo fue hizo primer borrador de informe en el que decía que lo de Puigdemont era terrorismo. Después, ha hecho otro informe diciendo que lo de Puigdemont no es terrorismo. El fiscal general del Estado, Ortiz, dice que no ha tenido nada que ver en este cambio de opinión. Tenemos el estado de derecho hechos unos zorros, o unas zorras.