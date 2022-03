De Haro, sobre el precio de los combustibles: "Sánchez, mientras el Estado hace caja, pospone la subida"

Audio

Milana es una niña de 6 años que descansa en un hospital de Kiev después de que la hayan operado. Es rubia, tiene una pierna escayolada y la otra parcialmente vendada. Se recupera bien de sus heridas. De lo que se va a recuperar difícilmente va a ser de la muerte de su madre. Los misiles de Putin han golpeado en las últimas horas con especial fuerza la capital de Ucrania, donde han viajado los primeros ministros polaco, checo y esloveno. Las imágenes de los edificios en llamas y semidestruidos son cada vez más frecuentes.

Junto a Kiev, la noticia está en la ciudad de Mariúpol, ya sabes la ciudad que está en sudeste del país donde 2.000 coches con civiles han logrado salir. En Mariúpol no hay ni calefacción, ni agua, ni comida. Los objetivos de Putin con las dos ciudades son absolutamente diferentes. Los que saben de esto explican que en realidad a Putin no le interesa tomar Kiev porque la guerra urbana le traería muchos problemas. Los bombardeos sobre Kiev los utiliza simplemente para causar un dolor y un terror que lleguen a ser insoportables. Como hizo en Chechenia y en Siria, Putin hace que el ejército ruso actúe de un modo similar a como actúa un grupo terrorista. De este modo le es más fácil conseguir un acuerdo ventajoso. En Mariúpol y en el sur, y en el este del país, la cosa es diferente. Difícilmente Putin puede acabar esta guerra si no logra al menos uno de sus objetivos: no solo invadir sino ocupar un corredor que va desde Odesa, o sea la salida al Mar Negro, y el Donbas. En esa zona tiene más posibilidad de controlar el terreno, pero los métodos de masacre que están utilizando seguramente le hará muy costosa la ocupación.

Y entretanto, en España seguimos a vuelta con la bajada de impuestos para reducir el impacto del alto precio del combustible y de la gasolina. Sánchez, mientras el Estado hace caja, pospone la subida hasta final de mes. Hoy ha sido Juan Roig, el presidente de Mercadona, el que ha pedido la rebaja. Roig ha explicado que de cuatro euros que cuesta el aceite de oliva, el Estado se está llevando 0,40 céntimos. Sin embargo el Gobernador del Banco de España, Hernández Cos, ha avisado que hay que tener cuidado con la bajada.

¿Por qué el Banco de España dice que hay que tener cuidadito? El año pasado fue un año formidable para Hacienda, la recaudación marcó un récord. Pero, España arrastra una cosa que las economías llaman un déficit estructural, gastamos más de lo que ingresamos. Este año el déficit puede ser del 5 por ciento, después de haber estado por las nubes en el período duro del COVID. Acabar el año en el 5 por ciento de déficit supone que tendríamos el déficit más alto de las cuatro grandes economías de Europa. Y Bruselas ya está diciendo que hay que empezar a reducir esos déficits y volver a lo normal que es el 3 por ciento. La historia es vieja, ni el PSOE ni el PP cuando las cosas iban bien han reducido el déficit malo, el improductivo, el que sirve para poco, para poder tener déficit bueno cuando las cosas van mal.