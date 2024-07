De Haro, sobre el posible delito de Begoña Gómez: "Sánchez se limita a decir que no hay nada y todo es fango"

Audio

Ya está aquí el calor. Extremadura, primera noche tropical. El termómetro no baja de 20 grados, y están las 'noches ecuatoriales' por encima de los 25 grados centígrados.

Lo peor de una noche tropical no es el calor que pasas, sino la angustia que pasas pensando que no te has dormido, que van pasando las horas, que solo te podrás dormir cuando sean las cuatro de la mañana y que tendrás mucho sueño. Es el sufrimiento anticipatorio, sufrimos por lo que creemos que vamos a sufrir y eso se convierte en una espiral.

Las recetas de autoayuda dicen que hay que relajarse, hacer inspiraciones profundas, inspiraciones que llegan a hinchar el abdomen y luego expiraciones lentas. Si todo fuera tan fácil habrían quebrado las empresas de aire acondicionado. Cada vez oigo a más gente recomendarme que me relaje, si pudiera relajarme ya me abría relajado, si no me provocará inquietud el futuro, significaría que habría muerto. Parece que no quieren dejarnos sufrir, tener calor, angustiarnos, siempre hay alguien que quiere decirte lo que tienes que hacer para ser menos humano.

Cuando Sánchez nos dijo que se iba al rincón de pensar para ver si seguía por aquello de que estaba enamorado ya lo sabía. En ese momento ya sabía que su mujer estaba investigada por un posible delito de tráfico de influencias. Sánchez prometió que daría explicaciones.

Sánchez no ha dado una sola explicación sobre un posible tráfico de influencias desde que estalló el caso. Se ha limitado a decir que no hay nada de nada y que todo es fango.

La que tendrá que dar explicaciones es la propia Begoña Gómez ante el juez Peinado mañana, en calidad de imputada. A estas horas sabemos que la juez decana de Madrid ha autorizado a que entre por el garaje para evitar líos. Estamos pendientes de saber si la comparecencia la vamos a poder seguir con video solo con audio.

El juez Peinado, después de que la Audiencia Provincial acotara el caso, investiga si hubo un tráfico de influencias. Si las cartas de recomendación de Begoña Gómez provocaron que el empresario Carlos Barrabés recibiera 10 millones de euros en adjudicaciones en perjuicio de otras ofertas mejores. Barrabés era el organizador del Máster que dirigía Begoña Gómez. ¿Esas cartas fueron o no fueron tráfico de influencias?

Al presidente no le gusta que se hable de cartas de recomendación, prefiere otro término. Este es uno de los asuntos judicializados. Luego está lo que investiga de la fiscalía europea.

Pero hay muchas otras cuestiones no judicializadas que tienen una importante dimensión ética de las que Sánchez no ha informado. Begoña Gómez usó a una asesora de Moncloa para reclamar a empresas pagos a su máster, no es delito, pero que la mujer del presidente del Gobierno utilice a alguien de Moncloa no está ni bonito.

Begoña Gómez se reúne con la cúpula de Aier Europa poco antes de que la compañía reciba ayudas públicas; patentó a nombre de una empresa de la que es 100% propietaria una aplicación informática que pertenece a la UCM y que se finalizó gracias a un concurso que ganó Deloitte Consulting SLU por un importe de 60.500 euros, según desveló El Confidencial. Explicaciones no hemos tenido ninguna.