De Haro sobre la persecución a la pareja de Ayuso: "¿Qué haría el gobierno de Sánchez sin Ayuso?"

Audio

A la tercera la vencida. En realidad la victoria ha sido parcial. Starship el cohete de Elon Musk ha conseguido alcanzar los 90 kilómetros de altura. Pero se ha desintegrado al volver a la atmosfera. El experimento sigue. Elon Musk, que en muchas cosas no es un personaje recomendable, tiene algo bueno: reconoce el valor de un experimento. Elon Musk escribo un tweet:

"¡Felicitaciones al equipo de SpaceX por un emocionante lanzamiento de prueba del Starship! Aprendí mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses". Prueba y error, de lo que ha salido bien se aprende, del error también y se vuelve a empezar. ¡No me digas que no es un buen método! En realidad es el único método para aprender, ya se trate de matemáticas o de la vida, prueba y error, la obsesión por la perfección a la primera nos paraliza.

Si la Comisión de Venecia dice que has aprobado una amnistía que no es buena, pon una Ayuso en tu vida. Si ERC te convoca elecciones anticipadas, pon una Ayuso en tu vida, si no puedes aprobar unos presupuestos pon una Ayuso en tu vida. Y a su novio, al que Óscar Puente llama "testaferro con derecho a roce".

¿Qué harían los chicos de Sánchez sin Ayuso? Alberto González, pareja de Ayuso, se querellará contra María Jesús Montero por revelación de secretos, fue ella la que contó lo que estaba estudiando Hacienda y la Fiscalía. ¿Qué haría el Gobierno sin Ayuso cuando Puigdemont anuncia que va a volver a España?

ERC convoca elecciones para ganar ventaja. Junts seguramente ha ganado en intención de voto, pero la encuesta más fiable que tenemos que es la del CEO, la del CIS catalán, le da a ERC 11 diputados más en el Parlament que a Junts. Si los resultados fueran la de las encuestas, habría tripartito.

Y Junts tiene que conseguir romper el saque con el que ha empezado la partida Esquerra. Buscan notoriedad y el abogado de Puigdemont ha anunciado qué está dispuesto a volver y a que le arresten.

Buena fecha para volver finales de mayo o principios de junio. Las cuentas que está haciendo son las siguientes: la ley entra en vigor dentro de dos meses, como muy tarde a finales de mayo, las elecciones se celebrarán el 12 de mayo y el nuevo Parlament se tendrá que constituir lunes 10 de junio como muy tarde. Se alarga hasta el 24 de junio con las consultas a los grupos parlamentarios. En ese momento, en teoría, puede volver. Lo que pasa que habrá que ver qué hacen los jueces del Supremo.

Vamos a estar pendientes casi dos meses y media de la vuelta de Puigdemont.