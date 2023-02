De Haro, sobre el caso de Madeleine McCann: "A todos nos gustaría que la historia tenga un final feliz"

Audio

A estas horas ya lo sabes: y si no te lo cuento yo. Ha aparecido una joven polaca, Julia, que dice ser Madeleine McCann, la niña que desapareció hace 2007 en el sur de Portugal. Ha pedido hacer una prueba de ADN. ¿Por qué esta historia nos vuelve a interesar? Tenemos de un lado a esta joven, Julia, que tiene algún parecido con Madeleine y de otro lado tenemos al fiscal alemán que ha estado trabajando en el caso en los últimos años. El fiscal Wolters escribió a los padres de Madeleine para decirles que su hija estaba muerta y está convencido que el responsable del asesinato fue Christian Brueckne, un delincuente peligroso que están en prisión desde hace años por otros crímenes.

¿A quién creemos, a la chica polaca o al fiscal alemán? Aunque el relato de la chica polaca sea bastante inverosímil y el relato del fiscal bastante verosímil, por unos segundos tenemos la tendencia a inclinarnos por la noticia de que Madeline ha aparecido. ¿Quién es más verosímil? Sin duda el fiscal. Pero nos gustaría que la historia acabara bien, que hubiese un final feliz. Es un prejuicio positivo que es lógico. Siempre tenemos prejuicios positivos o negativos, el problema no es tener prejuicios. El problema es cuando nos empeñamos en defenderlos contra toda evidencia.

Rescate a la banca

No son los hombres de negro. ¿Te acuerdas cuando después de la crisis de 2008 Bruselas nos ayudó a rescatar a las cajas de ahorro? Bruselas entonces nos mandó a un grupo de economistas para comprobar que, a cambio del dinero que nos dieron, se hacían las reformas que se consideraban. Se les llamó los hombres de negro. Hoy ha llegado a España otra misión de Bruselas que viene, en este caso, a supervisar el uso del dinero del fondo 'Next Generation'. La delegación que nos vista no son técnicos. Son miembros de misión de la comisión parlamentaria de Control Presupuestario de la Eurocámara. Nada de lo que haga la misión tiene un efecto real en la gestión de los fondos europeos. Al frente de la misión está Monika Hohlmeier, presidenta de la comisión, del ala dura de la CSU bávara, La eurodiputada advirtió el pasado otoño que nadie sabía a ciencia cierta "en qué se está gastando el dinero España". Nada de lo que haga la misión tiene un efecto real en la gestión de los fondos europeos. Pero el Gobierno está nervioso, Calviño esta mañana ha asegurado que PSOE señala que la delegación que evalúa los fondos europeos en España es de eurodiputados, en su mayoría conservadores. Lo ha dicho también Calviño.

Ha subrayado su sorpresa por "la importante presencia relativa de parlamentarios españoles del PP y Vox" en la misión europea. Ya se han autorizado el 90% de los fondos presupuestados por el Ejecutivo en los dos últimos ejercicios. Empresarios han denunciado que no llegan a las empresas.

Reprochó hace unos meses en el Congreso la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. Nuestra queja es que no hay información de contabilidad nacional para conocer la ejecución real, no incorpora el plan cuantificado y directo de las reformas en marcha.