Hubo un tiempo en que tenía esta canción de Serrat grabada en una cinta de casette, la ponía una y rebobinaba para volver a escuchar. Y luego volvía a empezar. Y todavía hoy, aunque ya hace mucho tiempo de esto me sigue emocionando. La he escuchado cientos, miles de veces, y la he escuchado tantas veces porque el poema de Serrat ponía y pone letra con una canción sencilla a lo que yo quería decir: Tu nombre me lleva atado. En un pliege de tu talle. Y en el bies de tu enagua.

Y después de tantos años, esta canción fresca, sencilla, sigue diciendo lo que quiero decir. Por eso Serrat es grande, porque una de sus canciones sencillas sirve durante 30, 40 años para decir lo que uno quiere decir. Ahora le han dado a Serrat el Premio Princesa de Asturias, yo creía que ya lo tenía, creía que Serrat tenía todos o casi todos los premios.

Esta ya sabíamos que iba a pasar. Nos acordamos de lo que dijo hace una semana la portavoz del Gobierno. Ha pasado solo una semana y en la sesión de control, Sánchez ha considerado suyos los votos de "los incompatibles con la democracia, y de los cobardes" de Bildu.

Sánchez considera suyos los votos de Bildu que no condena el terrorismo de ETA. Si gana el PNV, gana Sánchez. Si gana Bildu, gana Sánchez. Si gana Puigdemont, gana Sánchez. Hoy venía calentito de casa después de que un juzgado de Madrid abre diligencias por una denuncia contra Begoña Gómez por tráfico de influencias. Venía calentito de casa.

¿Cómo que a pesar de todo? ¿Hay algún motivo para no creen en la justicia? Entendemos que no es plato de gusto que un juzgado abra diligencias para investigar a Begoña Gómez.

¿Qué investiga el juez? La denuncia se basa en las informaciones periodísticas, no negadas, que apuntan dos hechos: uno: la mujer del presidente recomendó con una carta a un empresario al que se le acabó adjudicando un contrato por valor de 10 millones de euros. Y ese empresario organizó después un máster, que dirige Begoña Gómez.

Dos: Víctor Aldama, empresario implicado en la trama de Koldo, relacionado con Air Europa, se reunió con Begoña Gómez antes de que Air Europa recibiera ayudas públicas.Ahora está en marcha la investigación judicial.

¿Qué es el delito de tráfico de influencias? Es que un funcionario o un particular influye en otro funcionario para conseguir un beneficio económico. También ofrecerse para conseguir un beneficio económico. El gobierno ha salido como una exhalación a decir que la denuncia es falsa, pero será el juez quien lo diga, tendrá que hacer su trabajo como lo hizo con el novio de Ayuso y todos los ciudadanos del Reino de España.