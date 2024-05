Audio

Gaza, Gaza, Gaza. Hay una dimensión diplomática del conflicto. En el mundo hay más de 140 estados que reconocen a Palestina como un Estado, entre esos Estados está el Vaticano. Hay una dimensión diplomática, pero la dimensión importante en una guerra es el sufrimiento de la gente-gente.

Hoy en la Tarde hablamos con Gabriel Romanelli, párroco católico, ha vuelto. En Gaza hay poco más de 1.000 católicos y la parroquia se ha convertido en un refugio para 1.000 personas. No tienen agua corriente, cocinan con leña, no tienen hospitales ni medicinas y se consideran privilegiados porque viven mejor que la mayoría de los gazatíes.

Romanelli nos ha contado cuál fue la impresión en los primeros momentos cuando entró en la Franja. Y, sin embargo, dice que hay esperanza.

Sánchez ha comparecido en el Congreso para hablar de casi todo, y casi todo mezclado.

Sánchez iba a dar explicaciones de las actividades profesionales de su mujer. No ha dado ninguna. Begoña Gómez mantuvo reuniones con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en el verano de 2020. Además, el 24 de julio del mismo año tuvo lugar una tercera, en este caso, el rescate de Air Europa (Globalia) con 475 millones públicos. Air Europa se hizo poco después ¿Qué ha dicho Sánchez?

Muchas empresas recibieron ayudas, es verdad, pero la mujer del presidente se reunió, que sepamos, solo con una. Que el juez no haya considerado que haya caso no significa que no deba dar explicaciones.

La otra cuestión que afecta a Begoña Gómez es un posible tráfico de influencias por haber firmado una carta a favor del empresario con el que trabajaba para que se le otorgara un contrato público. Sánchez se ha limitado a decir que su mujer no firmó una carta de recomendación, sino una declaración de interés. Y que esa declaración no fue tenida en cuenta.

Muy bien presidente, declaración de interés, firmada por su mujer. Había un papel firmado por su mujer. Si los funcionarios hicieron su trabajo bien y debemos presumir que lo hicieron bien, debieron leer toda la documentación. Y si leyeron toda la documentación valoraron quién mostraba interés por ese proyecto. Y entre esas personas, estaba su mujer. No decimos que haya tráfico de influencias, lo que decimos es que hay que dar explicaciones que no han llegado.