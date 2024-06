Audio

La chispa de la inteligencia se encendió hace mucho tiempo, no sabemos todavía cuando con precisión. La chispa del aprendizaje de la transmisión del conocimiento se encendió hace 600.000 años. Ese es el momento en el que los padres empezaron a enseñar a sus hijos a transmitir una cultura, una forma de tallar la piedra para hacer una buena hacha de mano, para hacer una buena lanza. Hace 600.000 comenzó la acumulación de conocimientos, la transmisión de una cultura, de una tradición.

Es lo que han concluido dos investigadores estadounidenses después de estudiar muchos instrumentos de nuestros antepasados. Hay muchas cosas que nos hacen humanos, es verdad que cuando pensamos existimos, pero también cuando tenemos emociones inteligentes que nos hacen preguntarnos por las cosas. Y somos definitivamente humanos cuando colaboramos entre nosotros y cuando recibimos y legamos a las siguientes generaciones una cultura y una tradición: lo que pasa es que la palabra tradición se ha vuelto algo muy, muy antipática, porque la identificamos con valores rancios, porque se convierta en un enemigo de la libertad, porque la suelen invocar los que quieren conservar el poder.

Hace 600.000 años la tradición era aprender un modo mejor de hacer un hacha y un punzón, la tradición puesta a prueba era poder comer, poder vestir, poder vivir mejor. Las herramientas ya no tardan milenios en cambiar, las herramientas en el mundo en el que vivimos cambian año a año, ahí está la Inteligencia Artificial generativa. ¿Significa eso que la cultura y la tradición ya son inútiles? Desde luego algo que se está estático, que no sirva para resolver problemas nuevos, no sirve. ¿Pero no sirve una buena canción de Bruce Springsteen para entender mejor y vibrar mejor con la vida, no sirven unas buenas sevillanas como las del barco que se hace pequeño para entender la amistad, no sirve una película de Orson Welles, no sirven Romo y Julieta, el Quijote y muchas cosas más?

La cultura y la tradición no son solo conocimientos tecnológicos. Cuando un padre le enseñaba a un hijo hace 600.000 como hacer bien un hacha, le estaba enseñando una estima por la vida, por el grupo, por la colaboración. Se enciende la chispa cuando alguien nos enseña algo útil para vivir.

Laura Diez entró en el Tribunal Constitucional como magistrada en noviembre de 2022. Laura Diez es catedrática de Derecho Constitucional, pero su vida púbica ha estado más dedicada a la política que a la investigación. Es una mujer del PSC, muy cercana Bolaños y ha sido la ponente, es decir, la que ha redactado el borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto de Irene Montero.

No conocemos la sentencia, pero sí sabemos que el Tribunal Constitucional ha considerado constitucional la ley del aborto de Irene Montero, que entre otras cosas, supone que las mujeres puedan abortar a partir de los 16 años sin consentimiento paterno. No se puede conducir, no se puede votar, no se puede comprar una casa, no se pueden reconocer hijos, pero sí se puede abortar.

En la práctica, los jóvenes en España no pueden comprar una vivienda, pero a los 25, 30, 40... no pueden tener un trabajo estable, pero si pueden abortar. No sabemos los argumentos jurídicos de la sentencia, pero si sabemos que de los 12 magistrados del Constitucional, cuatro de ellos, un tercio, han hecho un voto particular, o sea, no están de acuerdo con la decisión.

Es muy inquietante que para resolver algo tan importante como algo que tiene que ver con el derecho a la vida y decisión de las menores, no haya acuerdo, que dependa del color político de los magistrados.