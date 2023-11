De Haro: "Sánchez se ríe de haber incumplido sus promesas y de convertir a Puigdemont en un héroe"

Audio

El ya presidente del Gobierno se ríe. ¿De qué se ríe el presidente? Es presidente después de haber convertido a Puigdemont a un héroe y después de haberle dado al independentismo todo lo que le pedía. ¿De qué se ríe el presidente? Tiene encima la guillotina de Puigdemont. Ayer mismo volvió a vivir otro amago de espantá.

Santos Cerdán tuvo que salir corriendo otra vez para aplacar a Junts que decía que no le había gustado su discurso.

Ni en dos días, ni en dos meses, ni en dos años. Ese es el drama que el gran PSOE, el que luchó por la España constitucional, ya no está, ya se parece demasiado a Junts. La risa del presidente no consigue apagar el sonido de las amenazas de un independentismo, las amenazas de los chicos de Puigdemont.

"¿De qué se ríe el presidente?", se pregunta Fernando de Haro

¿De qué se ríe el presidente? De haber incumplido una tras otras sus promesas, de haber convertido a Puigdemont en un héroe, de haber indultado, de haber amnistiado, de haber querido resucitar el frentismo entre dos Españas que no existen, de haberse contradicho, de haber resucitado el franquismo y el antifranquismo, de haber acusado a media España de querer meter a las mujeres en la cocina, ¿de qué se ríe el presidente?

De haber convertido a su partido en un erial, de haber obligado a defender a sus ministros lo contrario de lo que habían defendido hace unas semanas, de mantenerse en el poder a costa de dividir, de que se ríe, de haberse instalado de una trinchera infinita, de no haber presentado un programa de gobierno, de haber alimentado el miedo. ¿De qué se ríe el presidente?

Sánchez se ríe del líder de la oposición, del partido que ha ganado las elecciones, se ríe también de más de ocho millones de votantes, de casi la mitad de la cámara. Mientras el presidente se ríe a muchos se les hiela la sangre. La cosa es seria, pero no conviene quedarse estancado en lo tremendo. No ha estado mal Ayuso al devolverle al presidente risa por risa.

La risa, lo cómico tienen un gran valor. La risa es, una especie de gesto social, nos da risa lo que se sale de lo mecánico, de lo habitual. El presidente nos quiere meter mecánicamente en una España enfrentada y polarizada. Vamos a reírnos. No de los que le apoyan, no de la otra España que no existe, vamos a reírnos para contagiarnos todos.