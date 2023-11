De Haro: "Sánchez quiere que los órganos consultivos no se pronuncien sobre la futura ley de amnistía"

Audio

Shlomit, de 40 años, y Shadi, de 34, son un matrimonio mixto.

Ella es judía israelí y él es árabe israelí cristiano. Viven con su bebé de 17 meses en el sur de Jerusalén. Su historia la cuenta El Confidencial. Desde que empezó la guerra han tenido problemas. Hace unos días les tiraron un coctel molotov contra la ventana de su cocina, Pero la guerra no los ha separado, los ha unido más. La historia de esta pareja mixta parece una historia pequeña ante la gran tragedia que se han producido desde el 7 de octubre. Pero la paz empieza siempre con pequeñas historias.

Decenas de personas han salido de Gaza hacia Egipto este 1 de noviembre por el cruce de Rafah para una evacuación limitada: algunos de los heridos más graves, ciudadanos extranjeros y gazatíes con doble nacionalidad. Dentro quedan más de dos millones de personas viviendo en muchos casos como animales.

Los padres, como este padre, lloran por la muerte de sus hijos. El bombardeo ha dejado decenas de muertos. Hasta ahora habíamos dicho en este programa que Israel tenía derecho a defenderse. Ahora hay que cambiar el discurso. Si defenderse es esto es matar sistemáticamente civiles, Israel no tiene, no tiene, no tiene ningún derecho a hacer lo que está haciendo.

Esto está hecho. Sánchez, que ayer le dijo a la Princesa que sería leal a la Constitución, por la noche anunció el acuerdo con ERC para una amnistía que incluye a los CDR y a Tsunami Democràtic, responsables de disturbios que según algunos son terrorismo. Esta hecho el acuerdo con ERC y con Junts al caer. Jaume Asens.

Sánchez quiere que los órganos consultivos no se pronuncien sobre la futura ley de amnistía. Los vocales conservadores han solicitado un Pleno para pronunciarse. Estos vocales critican que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político. Sánchez o el PSOE criticará a los vocales conservadores, pero lo del beneficio personal lo dijo el mismo Sánchez en el Comité Federal.