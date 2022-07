De Haro: "Sánchez quiere que se interprete el derecho más favorable a los intereses de los jefes de ETA"

Audio

¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas, como prisioneras de un ventarrón. O se acurrucan, entre las rendijas, buscando calor?

Silvio Rodríguez ha sido noticia este verano porque ha hecho unas declaraciones en contra del régimen comunista de Cuba. Para quien no lo conozca Silvio Rodriguez fue uno delos miembros d ela Nova Troba Cubana. Y portavoz de Castro. Es importante que Silvio Rodriguez haya cambiado de posición política. Pero la mayor aportación que hizo Silvio Rodriguez fue componer esta canción. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas, como prisioneras de un ventarrón? Lo que hemos vivido se pierde, se pierden las personas que amamos?

Hace unos días hemos recordado la reacción que se produjo tras el asesinato de Miguel Angel Blanco, hace 30 años. Fue un antes y un después en la lucha contra ETA. El caso de Miguel Ángel vuelve a ser decisivo en esta ocasión para el criterio que debe utilizar la justicia con los responsables de 200 asesinatos de ETA.

De esos asesinatos ya ha pasado bastante tiempo, no ha sido fácil investigarlos porque los presos de ETA no han colaborado. En el derecho penal, que es el que se le aplica a los etarras, hay una cosa que se llama la prescripción del delito que en los casos graves es de 20 años. A los 20 años no se puede condenar a los asesinos aunque se haya dado por probado el asesinato. Para los delitos de terrorismo es conveniente que la prescripción no se aplique. Pero la no prescripción de los delitos de terrorismo no se introdujo en el Código Penal hasta el año 2010. No se le puede aplicar la no prescripción del delito al caso de Miguel Ángel Blanco porque no se pueden juzgar a los asesinos con un código penal que no estaba vigente en el momento en el que se cometió el delito. En la Audiencia Nacional hay en este momento un proceso por la responsabilidad en el asesinato de Miguel Ángel Blanco de los que entonces eran jefes de ETA: ‘Iñaki de Rentería’, ‘Mikel Antza‘) y (‘Anboto‘).

El juez del caso es Miguel Garcia Castellón. Y hasta ahora el fiscal del caso ha sido Vicente González Mota. Mota ha sostenido que aunque hayan pasado 30 años y aunque el código penal de entonces no estableciía que los delitos de terrorismo eran imprescriptibles, los jefes de ETA pueden ser condenados porque la prescripción de 20 años no debe empezar a contar desde el momento en que se cometió el delito sino desde el momento en el que se les detuvo. El nuevo fiscal general del Estado, Alvaro García Castaño, que está tan cerca de Sánchez como estaba Dolores Delgado, hizo saber a Mota a través de sus superiores que tenía que cambiar su criterio.

Tenía que utilizar, para el computo de la prescripción el criterio del momento en el que se cometió el delito y no el momento en el que fueron detenidos los terroristas.

Mota se cogió un enfado de cuidado y hace unos días, cuando le tocaba interrogar a los jefes de ETA no acudió al interrogatorio. El que el nuevo Fiscal general del Estado quiera que se aplique la interpretación más favorable a los etarras no significa que necesariamente vaya a ser así. Quien decide es el juez Garcia Castellón. Pero lo que ya ha quedado claro es que el fiscal general del Estado, es decir Sánchez, quiere que se interprete el derecho del modo más favorable a los intereses de los jefes de ETA.