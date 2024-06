De Haro: "Sánchez no nos deja en paz y no hace lo fundamental que debería, que es gobernar"

Audio

Solemos empezar este programa buscando en las esquinas de la actualidad, en las noticias que no tienen nada que ver con la política o la economía, que no ocupan los titulares de los periódicos, en noticias que parecen menores, solemos empezar este programa buscando en esas noticias algo, un golpe, un toque, una vibración que nos ayude a comprender mejor quienes somos.

Hoy empiezo con una indignación. Voy. Varios investigadores se pusieron a estudiar hace algunos años los sacrificios humanos que se hacían en un templo Maya de la península de Yucatán.

Durante cerca de 500 años, desde el siglo VII después de Cristo hasta el siglo XII, en ese templo se sacrificaban niños de entre tres y seis años, sobre todos gemelos. Los mayas estaban obsesionados con los gemelos, también les pasa lo mismo a algunos pueblos africanos. Aquí llega la indignación: uno de los investigadores declara hoy a un periódico que los sacrificios humanos son comportamientos antropológicos que explican una sociedad, son eso más que una barbarie. Vamos a ver, ¿sacrificar a niños de tres a seis años no es una barbarie?

Dice el estudioso que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente, de acuerdo. Pero el comportamiento social, evidentemente, es un comportamiento social, de los mayas es un comportamiento socialmente bárbaro. Quizás los mayas eran bárbaros y no lo sabían. La razón puede llegar a nublarse mucho. Pero sacrificar niños a los dioses es una forma grave de barbarie, invadir un país es una forma grave de injusticia, secuestrar y asesinar a más de 1.000 personas, es terrorismo, responder con la muerte de más de 30.000 civiles es absolutamente desproporcionado. Todos los comportamientos del hombre son comportamientos sociales, pero inevitablemente pensamos y sentimos que unos son feos, otros bonitos, unos son buenos, otros son malos, unos son verdaderos y otros mentirosos. Cuando alguien me oprime o me roba u okupa mi casa o intenta abusar de mí, hay un comportamiento social, claro, pero se me hace evidente que el que hace eso hace una cosa mala. Si me quitan la capacidad de juzgar, de valorar no a las personas, sino lo que está sucediendo, me están diciendo que me debo someterse mansamente al poder. Y eso, eso no.

No ha pasado un año desde que tuvimos elecciones generales y el PNV que pone y quita gobiernos nos para de hablar de repetición electoral. La legislatura en realidad no ha empezado, no hay presupuestos y cada vez que Sánchez pierde unas elecciones porque siempre que pierde el PSOE, pierde Sánchez, nos invade con una polémica de algún tipo.

Que si es un hombre enamorado, que si se va a reflexionar, lo último después de haber perdido las elecciones europeas es esto de que cómo no se ha puesto de acuerdo para renovar el CGPJ hay que quitarle al CGPJ la capacidad de nombrar a los jueces del Supremo y del TSJC y dársela al Congreso. No concretó nada ayer. Pero los medios afines a Sánchez han interpretado que se trataba de utilizar la propuesta hecha por el actual presidente del CGPJ, Vicente Guilarte. Guilarte ha repetido como un mantra lo mismo desde hace meses.

Después de que Sánchez hablase de un nombramiento de los jueces por parte del Parlamento, de que los medios afines dijeran que era partidario de la fórmula Guilarte, hoy Guliarte se ha visto obligado a responder. Él no había propuesto quitarle al CGPJ la potestad de nombrar jueces, que eso sería muy grave, sino crear una comisión de nombramientos en el seno del CGPJ.

Ya estamos, por enésima vez, con la enésima polémica que ha montado Sánchez. Que si es un hombre enamorado, que hay que tener amnistía para el perdón, que hay que nombrar jueces por el Parlamento... Este hombre no nos deja en paz y no hace lo fundamental que tiene que hacer, que es gobernar.