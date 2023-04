Audio

La capa da el pego. Una capa roja, con un borde de armiño. La corona también da el pego. Es exactamente igual a la que va a utilizar Carlos III la semana que viene en su coronación en Westminster. La capa y la corona que utilizó Freddie Mercury en la última gira de Queen salen a subasta. La capa, la corona, piezas de arte del siglo XIX y del siglo XX, los llamativos trajes que utilizaba en sus conciertos. Salen a subasta 1.500 objetos de Mercury. Conoceremos más a Freddy conociendo sus cosas, aunque en realidad el gran secreto de Freddy Mercury está en esta canción que escuchamos, buscando a alguien a quien querer, buscando alguien que me quiera.

Es imposible que todos tengan razón. Hoy hemos conocido los datos de la EPA, del paro, que es lo que nos preocupa a todos. Y el Gobierno, la ministra Calviño dice que los datos son buenos. Pero los sindicatos y los empresarios dicen que son malos.

Es imposible que las dos partes lleven razón. O no. Los datos de hoy son los datos del primer trimestre de este año, de enero a marzo. Ha subido el paro. Hemos perdido 11.000 personas que estaban ocupadas y han dejado de trabajar. Y tenemos un paro del 13,6%, más de tres millones de parados. Somos los campeones del paro en la Unión Europa. Esto da, en principio, la razón a los sindicatos y a los empresarios porque todos estos datos son malos.

Pero hay otra manera de ver las cosas. Tradicionalmente el primer trimestre del año es un trimestre malo para el empleo. Si se descuenta el efecto estacional del primer trimestre resulta que ha subido la ocupación y, además, han subido las horas trabajadas, y eso es una buena noticia. Ha aumentado el paro porque hay más personas que quieren trabajar, más población activa. Y que aumente la gente que quiere trabajar es bueno porque significa que hay buenas expectativas.

Los datos de paro en España, si los comparamos con el resto de los datos de paro de la Unión Europea, siempre son malos. Pero si se va más al fondo, hay elementos que son positivos. De hecho, estos datos parecen apuntar a una recuperación de la economía española, lo cual nos vendría fenomenal.

Pues no, no era imposible que las dos partes lleven razón. Generalmente, siempre que hay un debate en España las dos partes llevan bastante razón. El problema es que nos empeñamos en contraponer cosas que no necesariamente hay que contraponer, porque las cosas son complejas, pero los políticos quieren contraponer.