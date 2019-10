De Haro: "Puigdemont no condena la violencia de los independentistas pero sí la de los que retiran lazos"

Audio

Es desgraciadamente previsible que la manifestación que comienza a estas horas en Barcelona acabe como han acabado todas las manifestaciones de los últimos cuatro días, en graves altercados, el que según todo los indicios tiene mucho que ver con Tsunami Democràtit. Puigdemont, ha declarado a Fiscalía de Bruselas después de la tercera orden europea de detención y entrega del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. La justicia belga deja a Puigdemont en libertad sin fianza. Cuando acabe todo esto espero que sepamos que vínculo hay entre Puigdemont y Tsunami Democràtit y que tiene que ver todo esto en la lucha interna con el independentismo. Puigdemomnt ha negado vinculos con Tsunami Democràtit. A Puigdemont le han preguntado por la violencia de los radicales y no ha querido responder ha asegurado que habia estado desconectado, pero cuando le han insistido ha condenado la violencia que, hace falta valor, ha achacado a los que retiran los lazos amarillos y a grupos de neonozis.

Puigdemont no se ha enterado de la violencia de los radicales, pero si de un enfrentamiento entre neonazis y radicales. Se ha enterado a medias porque solo ha contado la palizar que los neonazis le han dado a un independentista y no la de la paliza que le ha dado un grupo de independentistas a un nenozi. Los enfrentamientos entre radicales de un signo u otro en la plaza Artos han sido el pretexto en las últimas horas para que se ponga en cuestión la gestión del consejero Miquel Buch al frente de los Mosos. Rufián le ha acusado a los Mossos de tener convivencia con los neonazis. Por algo será que ERC y ANC han puesto en su punto de mira a Miquel Buch. Si Buch deja de ser el consejero de interior podría abrirse un escenario mucho más complicado.

El que de momento no lo tiene complicado es Puigdemont. La tramitación de la euroorden, a pesar de la condena por sedición, puede tardar meses y no está garantizada. Lamela retiro en noviembre del 17 la eurorden que habia tenviado a Blegica por temor a que lo mandaran con un delito solo de malversación, pero es que los precedentes no son buenos. El TEDH ha condenado a Bélgica por no entregar a la presunta etarra, Natividad Jauregui, Tampoco ha entregado al rapero Valtony y ha rechazado la extradición de los exconsejeroos Comin, Serret y Puig. Ya rechazó hace unos días la justicia belga la eurooden hasta que no estuviera traducida. Puigdemont se reunió con Tsumani Democràtic en septiembre, el principal responsable de los altercados. Puigdemont seguirá pudiendo, de momento, hacer de las suyas cuando en este momento necesitamos a Puigdemont a buen recaudo por sus más que posibles vínculos con Tsumani Democràtic.