De Haro, sobre la decisión del Supremo : "El PSOE y el Gobierno parece que no aceptan la división de poderes"

Ayer cuando Georgia inauguró el marcador con el autogol, hubo un interesante debate en el equipo de deportes. Manolo Lama se puso nervioso y empezó a hablar de la mala suerte en el fútbol. Maldini reconocía su canguelo y Paco González aseguraba que estaba muy tranquilo.

La cosa no empezó bien y la esperanza de pasar a cuartos parecía, sino desaparecer sin volverse más pálida. Hubo que sufrir un poquito, no mucho para que se cumplieran nuestras expectativas. Siempre suele ser así, cualquier promesa que se enciende se suele materializar de un modo muy diferente a cómo habíamos imaginado. No es que no se cumplan las promesas, es que se suele cumplir de un modo que no era el que habíamos pensado.

En el acuerdo firmaron el PP y el PSOE de la pasada semana se incluye: "Se mejoran las garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus funciones de promoción de la acción de la justicia"; Si el Fiscal General del Estado hubiese sido independiente, no hubiera forzado una junta de sala de fiscales en el Supremo para que se pronunciaran a favor de amnistiar a Puigdemont, no hubiera ordenado filtrar las negociaciones entre el novio de Ayuso y la Fiscalía, no seguiría en su puesto después de haber sido condenado en cuatro ocasiones. García Ortiz sigue en su puesto y Sánchez le apoya.

Pero mira, por donde no es el fiscal el que toma la decisión de la amnistía y los jueces del Supremo. El Supremo rechaza amnistiar el delito de malversación en la causa del ‘procés’. Se basa en la misma ley de amnistía, nada del TJUE ni nada de lo que hablamos, el Supremo se ha limitado a aplicar lo que dice la ley de amnistía.

Dice que no se puede amnistiar cuando el que está condenado ha cometido un delito de malversación en beneficio propio. Haber usado dinero público para la independencia es dinero público en beneficio propio. Fue en beneficio propio cuando "hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio".

Les ha bastado utilizar la ley de amnistía porque promover la independencia de Cataluña con el dinero de todos, según los jueces del Supremo, es una malversación en beneficio propio. El PSOE ya ha salido descalificando a los jueces del Supremo, porque dicen que la ley rompe con una tradición en la manera de regular la malversación.

El PSOE y el Gobierno parece que no acepta la división de poderes, piensa que todo tiene que ser como lo que hacen con el Fiscal General del Estado.