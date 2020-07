De Haro: “Cuanto más se esfuerza el PSOE en centrarse, más se ven todas las hipotecas que tiene encima”

Audio

Fernando, mi tocayo, es propietario de un bar en la Plaza Alta de Badajoz. Desde que abrió, cuando se terminó lo más duro del estado de alarma, le faltaban sus clientes portugueses.

Hoy estaba esperando a los clientes portugueses, por que España y Portugal han reabierto la frontera con un acto bastante solemne, en presencia de los jefes de Estado y presidentes de Gobierno, tras tres meses y medio cerradas debido a la pandemia del coronavirus. Han hecho bien en solemnizar el momento. España y Portugal no pueden vivir dándose la espalda como hacen a menudo. La historia del bar de mi tocayo Fernando es la historia de la dependencia de los que viven a un lado y otro de la raya.

En realidad la historia de Fernando es la historia de todos nosotros. Las fronteras han estado cerradas porque no quedaba más remedio. Pero la libertad de movimientos dentro del espacio Schgen, la libertad de movimientos en la UE es uno de los mayores progresos a los que hemos llegado en muchos siglos. El Tratado de Maastricht de 1993 estableció que somos ciudadanos de la Unión, unos ciudadanos que tenemos derecho a establecernos en cualquier lugar de la UE y esto nos parece ya normal, pero es un gran avance. En el siglo XVIII, por ejemplo, en la ciudad de Zúrich no permitía que se estableciera, dentro de sus muros, ni siquiera a un ciudadano de un pueblo cercano. La libertad de circulación dentro de la UE es una gran conquista.

Las hipotecas del Gobierno de Sánchez

Y no tenemos que dudar de que Sánchez, el Gobierno, está intentando moderarse. Lo estamos viendo en las votaciones de los grupos de trabajo de la Comisión de Reconstrucción. Los socialistas, el PP y Ciudadanos han avanzado en acuerdos sobre Sanidad y política europea. Pero cuanto más se esfuerza el PSOE en centrarse, más se ven todas las hipotecas que tiene encima. La hipoteca primera es su propia ideología que le ha llevado a ceder en cuestiones económicas pero a proponer una política discriminatoria con los colegios concertados. La hipoteca de su socio de Gobierno, Podemos. Por primera vez. hemos visto hoy a un dirigente de Podemos en carne mortal, porque estaban todos escondidos, hablar del caso Dina. El caso Dina, el caso de la tarjeta de móvil robada a la colaboradora de Iglesias, o no robada, vete tu a saber, caso en el que el juez García Castellón, de la Audiencia Nacional, ha puesto de manifiesto que Iglesias mintió, que Iglesias no era la víctima y que puede haber cometido dos delitos, caso en el que la abogada de Podemos se beneficiaba de información privilegiada por su relación con un un fiscal anticorrupción. Quería Iglesias convertir este caso en el caso de las cloacas del Estado y se está convirtiendo, evidentemente, en el caso de las cloacas de Podemos. Buenos pues, ha aparecido Echenique en carne motal y ¿qué ha dicho? ¿a pedido perdón? ¿a dado explicaciones?. Ha dicho que la culpa es del PP, de quién si no.

Da igual todo lo que hemos sabido estos días del caso Dina, da igual toda la porquería que hay ahí. Nada. La culpa la tiene el PP. Y no contento con eso Echenique ha vuelto a negar que la diputada de Vox Rocío de Meer fuera agredida con una pedrada.

Con este socio de Gobierno es difícil girar al centro. Como es difícil girar al centro cuando has llegado a Moncloa con los votos del independentismo y el independentismo te ha obligado a reunirte con Torra y Torra, al que le quedan dos telediarios, el tiempo que tarde el Supremo en decidir su inhabilitación, ahora pide 30.000 millones de euros para sacar adelante a Cataluña.

Hay que recordar el fondo de rescate autonómico, el FLA, entre 2012 y 2017 dio 63.000 millones adicionales a Cataluña, lo que supuso el 30% del rescate de todas las comunidades autónomas desde que arrancó el mecanismo de alivio financiero cinco años atrás.

Hace diez años Artur Mas puso en marcha el 'Proces' no porque el Constitucional hubiera limado el Estatut sino porque se dio cuenta de que la crisis se lo lleva por delante. Ahora estamos igual. Diea años despues, otra crisis que golpea a España y a toda Cataluña después de que los Gobiernos independentistas no reconozcan que tienen parte de culpa en lo que está ocurriendo e Cataluña. Que si la inversión se han ido de Cataluña es porque ellos han hecho tonterías. Más que tonterías, ellos ha destruido la seguridad jurídica. Y ahora, a Madrid hay que pedirle otra vez el rescate.

Le resulta muy difícil al PSOE irse al centro porque hay costumbres que no se pierden. La Junta Electoral Central ha tenido que corregir la decisión que había tomado Correos de no distribuir los sobres con las papeletas para el voto en el País Vasco y Galicía de Vox, porque decía que vulneraba “derechos fundamentales”. Ha dicho la JEC que se repartan esas papeletas. Resulta que quien está al frente de Correos es Juan Manuel Serrano Quintana, que fue jefe del Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y que ha hecho un negocio perfecto: ha incrementado el protagonismo de Vox, algo que ha Sánchez siempre le interesa mucho.