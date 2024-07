De Haro: "Una parte del Gobierno, en la cuestión de Venezuela, está en la misma línea que China y Putin"

10 de la mañana en Caracas, Venezuela, vive el día después, el día después de unas elecciones que estaban cargadas de esperanza y que de momento solo han dado paso a la frustración y a una transición incierta.





Madurodesde hace mucho tiempo está al frente de un régimen que no es una democracia, se ha programado ganador de las elecciones con el 51% de los votos, como seguramente ya sabes a estas horas, y todos los indicios como dice Edmundo González el candidato de la oposición, todos los indicios apuntan a un fraude masivo: "Sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy, se han violado todas las normas y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada".

La comunidad internacional reclama, le reclama a Maduro, que haga públicas las actas electorales. Por ejemplo, lo ha pedido el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken. Es decisivo que cada voto se cuente de forma adecuada y transparente. Es lo mismo que ha mantenido y mantiene nuestro gobierno o parte de nuestro gobierno.

Es lo que ha pedido la Unión Europea, y lo ha dichoo Borrell, alto representante de la Unión Europea y lo que pide la comunidad internacional.

¿Por qué son tan contundentes los indicios de fraude?

En Venezuela el voto es electrónico, pero después hay una verificación en papel de algunas mesas electorales elegidas por sorteo. Esas actas se envían al Comité Nacional Electoral, bueno, pues en la noche de ayer hubo un momento en que esas actas que certificaban los votos dejaron de llegar y no hemos sabido más de esas actas electorales.

Maduro lo ha justificado diciendo que se había producido un hackeo. Estos son los cuentos que se suele inventar Maduro, lo que hizo Maduro fue detener la transmisión de datos y luego ya inventarse el resultado.

La oposición dice que tiene el 40% de las actas electorales y que con ese 40% de las actas electorales, la oposición ganaba con un 70% de los votos. Si no tiene nada que ocultar Maduro, pues que enseñe esas actas electorales que no han aparecido y que seguramente no aparecerán.

Afortunadamente, no hay incidentes violentos, alguno ha habido aislado, pero en este momento no hay una situación de violencia.

Este es el momento en el que es esencial que la izquierda latinoamericana que cree en la democracia; no estoy hablando de Cuba, claro; no estoy hablando de Nicaragua, por supuesto; estoy hablando de México, estoy hablando de Brasil, por ejemplo, de Lula... este es el momento en el que la comunidad internacional y especialmente la izquierda latinoamericana tendría que empujar para hacer posible una transición.

Lo llamativo es que aquí hay una parte del Gobierno de España que, en contra del criterio de la Unión Europea, ha dado por buenos los resultados. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, ha dado por buenos los resultados en las elecciones venezolanas inventados esos resultados, según todos los indicios por Maduro.

Se pide transparencia, pero no se acepta de entrada lo que ha dicho Maduro de las elecciones, esto solo lo hacen algunos países como China como Rusia o Irán, estos son los países, entre oros, a que han felicitado a Maduro. O sea, tenemos una parte del Gobierno que en la cuestión de Venezuela está en la misma línea que China, que Putin y que todo el estalinismo caribeño.