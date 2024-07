De Haro: "Los políticos agitan miedos y fantasmas que olvidan la realidad para ganar un puñado de votos"

El PP sigue haciendo oposición con la migración. Después de que Telllado pidiera sacar los barcos de la Armada, Semper insiste y ahora de forma irresponsable agita el miedo a que la sobresaturación de menores en las CAS provoque problemas de orden público.

Los políticos, una vez, agitan miedos y fantasmas que olvidan la realidad para ganar un puñado de votos. Es verdad que la llegada de migrantes irregulares ha aumentado y ha aumentado de forma considerable. Va camino de duplicarse. Pero eso no significa que estemos sufriendo una invasión de migrantes que pone en cuestión nuestro sistema de vida. El año pasado llegaron 57.000 migrantes ilegales, pero en 2018 llegaron más 65.000.

Llegan más migrantes pero sólo representan cada año el 10 por ciento de los migrantes irregulares que hay en España y solo representan cada año el 5 por ciento de la población migrante española, La inmensa mayoría de la población migrante tiene trabajo, se ha integrado y aporta más de lo que gasta en la economía española.

No hay una avalancha de Menas que amenace nuestro sistema del bienestar. En España hay unos 10.000 menas, las cifras aumentan, sin duda, canarias no puede quedarse con todos los que le llegan. Pero no es una carga insoportable para las CAS que se encarguen de los menas ni los menas son, por definición, una amenaza. El problema es que no hemos organizado bien el sistema de acogida. Los menas no se pueden expulsar lo impide el derecho internacional y lo impide esa tradicción occidental de la que estamos tan orgullosa.

Es verdad que la política migratoria de Sánchez no ha sido buena, pero no ha sido buena no por lo que dice el PP.

No ha sido buena porque ha sido errática. No ha sido buena porque establece un sistema para la regularización lento, farragoso e injusto. Los empresarios quieren gente para trabajar, los migrantes quieren trabajar, pero se impone una espera demasiado larga para conseguir el permiso de residencia. Se ha intentado solucionar el problema en parte con el arraigo por formación, pero no es suficiente.

Y la política migratoria del Gobierno ha sido mala por el pacto migratiorioe UE. Sacar los barcos de la armada serviría para que los barcos rescatasen los migrantes que se van a ahogar y trasladarlas a lugar seguro. Si están en aguas españolas, las reglas de expulsión son las mismas.

Para que el Juez acuerde la expulsión del extranjero, tiene que haber cometido un delito y haber sido condenado en sentencia firme a una pena superior a 1 año de prisión.