Una investigación llevada a cabo en la Universidad de Almería (UAL) ha afirmado que las letras del cantautor Joaquín Sabina pueden ser consideradas legítimamente como literatura. Pues muchas gracias a la universidad y a los investigadores, pero ya sabemos que quien dice que el amor es un golpe de gracia y la muerte, una jugadora tramposa ya era un escritor y si no lo es tanto nos da, lo que queremos es que alguien nos hable del amor y de la muerte.

La aspiración secreta de cualquier jurista es llegar a ser magistrado del Constitucional. Marlaska es jurista, fue juez de la Audiencia Nacional, que no es poco, pero esta mañana se nos ha convertido él solo no en un magistrado, sino en el pleno del Constitucional.

Ya está, que llega, que llega, que llega... Que ya se contará. Mañana, mañana, llega el acuerdo o mañana se anuncia el acuerdo. ¿Y en qué consiste? Ah, eso no se sabe. Sánchez ha dicho que se van a hacer modificaciones en la ley.

Lo que sabemos es que el ministro de justicia dice que cumple con las recomendaciones de la Comisión de Venecia.

Bolaños también es jurista y se ha convertido él solo en el pleno de la Comisión de Venecia. Ministro, sea cual sea el acuerdo con Junts no puede cumplir las recomendaciones porque la ley de amnistía no tiene un amplio consenso, porque se ha tramitado corriendo, porque se ha sacado adelante para conseguir una investidura, porque es imprecisa en sus términos, porque no se ha hecho una reforma constitucional, porque está redactada, es decir, para individuos concretos. Todo, según la Comisión de Venecia, no se puede hacer.

La ley será constitucional si lo dice el Tribunal Constitucional, y la ley ya no es conforme a la Comisión de Venecia.

A punto de caramelo la ley de amnistía. Pero, ¿en qué ha cedido Sánchez? Eso no lo sabemos. Recordemos cuál fue la última pantalla, Sánchez, que dijo que nunca habría amnistía para los delitos de terrorismo admitió que se incluyeran como delitos amnistiables los de terrorismo siempre y cuando no vulneraran los derechos humanos. Se inventó el terrorismo bueno, y ese se puede amnistiar. Es lo último que Sánchez concedió.

Esquerra votó en contra, Junts quería que la amnistía fuera para todo tipo de terrorismo y traición. ¿Qué ha cedido Sánchez? Eso no lo sabemos, pero la partida ha quedado como acabamos de decir.