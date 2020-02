De Haro: “Las elecciones serían una manera de dar carpetazo al mayor caso de corrupción del País Vasco"

Los muertos por el coranavirus en China superan los 900, se supera así la cifra que había dejado el SARS en 2003. Hoy han vuelto a trabajar muchos de lo que estaban en vacaciones forzosas. Del mismo modo que el coranavirus se ha extendido, se ha extendido la erosión al régimen chino y al presidente Xi Jinping. No podemos saber cuánto ha erosionado la crisis del coronavirus, la confianza en un régimen y una nación que estaba saliendo, según el propio Xi, de cien años de postración. El actual presidente XI ha utilizado el nacionalismo para el expansionismo económico, la transformación de China en una potencia marítima y el desarrollo militar. Nada de eso hubiera sido posible sin un sólido cemento nacionalista. La opinión pública del país, si es que se puede utilizar esa expresión, veía con complacencia el fortalecimiento del líder y el desarrollo de los sistemas de control. Eran expresión de una nación fuerte. Ahora probablemente nada volverá a ser igual.

Y estamos a la espera de que Urkullu, dentro de unos minutos, termine de deshojar la margarita y convoque elecciones anticipadas en el País Vasco. En realidad son elecciones poco anticipadas: serán el 5 de abril. Las elecciones tocaban en septiembre de esta año, quedaban ya pocos meses. ¿Por qué va a convocar elecciones ahora Urkullu? La primera razón es evidente, no quiere que el proceso electoral catalán le quite espacio. La legislatura para Urkullu no ha sido fácil, ha estado al frente de un Gobierno de coalición con el PSE que no tenía mayoría en la Cámara de Vitoria. Eso ha provocado prórroga de los presupuestos y una escasa actividad legislativa: se han aprobado muy poquitas leyes.

Todos esto hasta final de año, Podemos decidió apoyar las cuentas de 2020. Urkullu convoca elecciones anticipadas porque tiene apoyo para los presupuestos porque Sánchez se ha comprometido a transferirle más competencias, de hecho puede incluso el PNV conseguir el régimen económico de la Seguriad Social.

Y al apoyo de Sánchez de Madrid hay que añadir las encuestas. Las perspectivas para los socialistas y para el PNV son buenas, pueden sumar hasta 42 diputados, tres por encima de la mayoría absoluta. Las elecciones serían con este resultado una manera de dar carpetazo al Caso de Miguel, el mayor caso de corrupción del País que ha condenado a penas de cárcel a tres exdirigentes del PNV de Álava, los amaños en la OPE del Servicio Vasco de Salud. Si tras las elecciones de abril hay mayoría absoluta del PNV y del PSE que va a pasar con la reforma del Estatuto de Genika que llegó hace unos días a la Camara. La propuesta de reforma del Estatuto habla de identidad nacional vasca, una expresión que quiere evitar que lo tumbe el Constitucional. De esa identidad nacional habló Andoni Ortuzar al firmar el apoyo a Sánchez en la investidura.

Audio

El propio Urkullu siempre ha defendido un referéndum pactado.

Audio

¿El socialismo de Sánchez apoyará una reforma del Estatuto de Guernika que hable de la identidad nacional vasca? Los socialistas ya han apoyado el borrador en el que se apuesta por un País Vasco con identidad nacional y con capacidad para decidir su futuro.