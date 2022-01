De Haro: "Si las cosas van bien es cosa del Gobierno de Sánchez, si van mal es cosa de las comunidades"

Audio

Víspera de Reyes. Los Reyes están llegando, pronto empieza la cabalgata. Y después habrá que acostarse temprano, quedarse en la cama aunque uno no consiga dormir y aunque escuche ruidos.

Esta noche los más jóvenes van a dormir poco, mañana se despertarán temprano correrán a la sala o al salón y se llevarán la gran sorpresa. Allí estarán los juguetes que hayan dejado los Reyes . Noche de ilusión para los niños solemos decir los adultos como si la cosa no fuera con nosotros.

Los regalos son para los niños, la nostalgia para los mayores, pensamos los adultos. Los adultos solemos pensar que ya no hay sorpresas, todo se puede explicar. No hay nada imprevisto. Ni siquiera la mañana de Reyes , todo sucede porque hay causas suficientes, nada es gratis. Tienes éxito porque trabajas. Te pones fuerte porque entrenas. No hay nada regalado, nada con lo que se nos obsequie, pensamos los adultos y en horas como estás nos refugiamos en la nostalgia.

La tarde de Reyes, la víspera de Reyes también es para nosotros los mayores. No es mala ocasión para repasar la historia del sistema solar, la historia del universo, la historia de la tierra, la aparición de la vida orgánica... toda esa cadena de sucesos infinitamente improbables que nos han traído hasta aquí. Sucesos, sucesos infinitamente improbables en la historia del planeta y de nuestra propia vida que nos han traído hasta aquí. Suceso infinitamente improbable es otro modo de llamar a un regalo, un modo más enrevesado para los enrevesados adultos.

Llegan los Reyes con la variante ómicron desatada. Somos el país de Europa con la mayor tasa de incidencia, 2.433 casos por cada 100.000 que seguro que son más. Sube la tasa de incidencia, sube la presión sobre los hospitales. Estamos ya en más del 10 por ciento de ocupación hospitalaria y en el 21 por ciento de ocupación de las UCI. La mitad de los ingresados en UCIS son pacientes que no están vacunados.

Afortunadamente estamos lejos de la saturación, los hospitales aguantan, a costa de no hacer otras cosas, con la atención primaria saturada. Afortunadamente parece que en Cataluña la curva empieza a bajar. La explosión de ómicron nos pilla a todos muy cansados después de casi dos años de una vida anormal. Al cansancio se une la poca credibilidad de nuestros políticos. Hoy la ministra portavoz Rodríguez, que además es ministra de Política Territorial, ha sugerido que el problema es que algunas comunidades no han cuidado la sanidad.

Ya sabes, si las cosas van bien es cosa del Gobierno de Sánchez, si van mal es cosa de las comunidades. Entre el cansancio, la irresponsabilidad de los políticos y las noticias sobre la menor gravedad de ómicron puede haber cundido esa sensación de que todo da igual. Total todos nos vamos a contagiar, qué más da tomar precauciones, total si es un gripazo, que más da. Pues no, todo no da igual. Las bajas laborales ralentizan el país, la enfermedad es leve para quien es leve y grave para quien es grave.